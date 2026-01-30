2025​ ว่างงานญี่ปุ่นคงที่ 2.5% สัญญาณตลาดแรงงานยังคงตึงตัว

ญี่ปุ่นเผยอัตราว่างงานปี 2025 ทรงตัวที่ 2.5% สวนทางตัวเลขคนมีงานทำที่พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สะท้อนภาวะตลาดแรงงานตึงตัวและขาดแคลนคนทำงานอย่างต่อเนื่อง
โตเกียว (30 ม.ค.)- ข้อมูลจากรัฐบาลเมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่า อัตราการว่างงานเฉลี่ยของญี่ปุ่นในปี 2025 ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้วที่ 2.5% เนื่องจากสภาวะตลาดแรงงานตึงตัวอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการขาดแคลนแรงงาน
กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารระบุว่า จำนวนผู้ว่างงานเฉลี่ยอยู่ที่ 1.76 ล้านคน เท่ากับระดับในปี 2024 ขณะที่จำนวนผู้มีงานทำเพิ่มขึ้น 470,000 คน เป็น 68.28 ล้านคน ทำสถิติสูงสุดเป็นปีที่สองติดต่อกัน
แม้จำนวนผู้มีงานทำจะเพิ่มขึ้น แต่จำนวนผู้ว่างงานยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากกำลังแรงงานขยายตัวต่อเนื่องเป็นปีที่สาม โดยเพิ่มขึ้น 470,000 คน เป็น 70.04 ล้านคน ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดนับตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลที่เทียบเคียงได้ในปี 1953 เนื่องจากมีผู้หญิงและผู้สูงอายุเข้าร่วมกำลังแรงงานมากขึ้น
ในกลุ่มผู้ที่ไม่ได้ทำงาน จำนวนผู้ที่ถูกเลิกจ้างจากนายจ้างอยู่ที่ 220,000 คน ขณะที่ผู้ที่ลาออกจากงานโดยสมัครใจ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วเพื่อหางานที่ดีกว่า มีจำนวน 750,000 คน จำนวนผู้ที่เริ่มหางานใหม่มีจำนวน 480,000 คน ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2024
เฉพาะในเดือนธันวาคม อัตราการว่างงานยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 2.6% ตามข้อมูลของกระทรวง
ข้อมูลแยกต่างหากแสดงให้เห็นว่า อัตราส่วนตำแหน่งงานว่างเฉลี่ยในปี 2025 ลดลง 0.03 จุดจากปีก่อนหน้า เหลือ 1.22 ซึ่งต่ำลงเป็นปีที่สองติดต่อกัน กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการกล่าว
ตัวเลขดังกล่าวหมายความว่ามีตำแหน่งงานว่าง 122 ตำแหน่งต่อผู้หางาน 100 คน
เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานกล่าวว่า "ธุรกิจจำนวนมากกำลังชะลอการจ้างงานเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อและมาตรการประหยัดแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ"
ในเดือนธันวาคม อัตราส่วนตำแหน่งงานว่างเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.01 จุดจากเดือนพฤศจิกายน เป็น 1.19 ตามข้อมูลของกระทรวงแรงงาน
เมื่อพิจารณาตามอุตสาหกรรม ตำแหน่งงานว่างใหม่เพิ่มขึ้น 4.0 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อนหน้าในภาคการศึกษา และ 1.6%ในภาคการผลิต
ในทางตรงกันข้าม ตำแหน่งงานว่างใหม่ลดลง 10.5% ในภาคสารสนเทศและการสื่อสาร และ 7.0% ในภาคโรงแรมและร้านอาหาร