วิกฤต เด็กญี่ปุ่นฆ่าตัวตายทุบสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์

สวนทางยอดรวมทั่วประเทศที่ลดลง ญี่ปุ่นเผชิญวิกฤตน่าห่วง หลังตัวเลขเด็กฆ่าตัวตายพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง แตะ 532 รายในปี 2025
โตเกียว (29 ม.ค.) - ข้อมูลเบื้องต้นจากรัฐบาลญี่ปุ่นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า จำนวนเด็กในญี่ปุ่นที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายในปี 2025 สูงเป็นประวัติการณ์เป็นปีที่สองติดต่อกัน เพิ่มขึ้น 3 รายจากปีก่อนหน้า เป็น 532 ราย
ตัวเลขที่สูงที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลในปี 1980 เกิดขึ้นแม้ว่าอัตราการฆ่าตัวตายโดยรวมทั่วประเทศจะลดลง โดยจำนวนผู้ที่ฆ่าตัวตาย(ทุกวัย) ลดลงเหลือ 19,097 ราย ลดลงต่ำกว่า 20,000 รายเป็นครั้งแรก
กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ ระบุว่า การฆ่าตัวตายในหมู่เด็กยังคงสูงกว่า 500 รายต่อปีนับตั้งแต่การระบาดของโควิด-19
กระทรวงศึกษาธิการรายงานว่า ในปีงบประมาณที่ผ่านมา มีนักเรียนมัธยมปลายเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย 352 ราย รองลงมาคือนักเรียนมัธยมต้น 170 ราย และนักเรียนประถม 10 ราย
จำแนกตามเพศ พบว่าหญิงเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย 277 ราย ลดลง 13 รายจากปีก่อนหน้า และชายเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย 255 ราย เพิ่มขึ้น 16 ราย
ในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 19 ปีหรือน้อยกว่านั้น สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนมีจำนวน 316 ราย รองลงมาคือปัญหาสุขภาพ 315 ราย และปัญหาครอบครัว 181 ราย
โดยรวมแล้ว ชายเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย 13,117 ราย ลดลง 684 ราย และหญิงเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย 5,980 ราย ลดลง 539 ราย
ปัญหาสุขภาพเป็นสาเหตุใน 11,293 ราย และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจและชีวิตประจำวันใน 5,359 ราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางการเงินและหนี้สินจำนวนมาก จำนวนการฆ่าตัวตายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาครอบครัวอยู่ที่ 4,198 ราย
อัตราการฆ่าตัวตายต่อประชากร 100,000 คน อยู่ที่ 15.4 ลดลง 1.0 จากปีที่แล้ว