เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ 2 ลูกลงทะเลญี่ปุ่น โตเกียวประท้วงรุนแรง

เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธ 2 ลูกลงทะเลญี่ปุ่นสร้างความตึงเครียด โตเกียวยื่นประท้วงรุนแรงทันที ขณะที่สหรัฐฯ และเกาหลีใต้ประสานเสียงประณามและจับตาสถานการณ์ใกล้ชิด
โตเกียว (28.ม.ค.) - รัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวว่า เกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธ 2 ลูกลงทะเลญี่ปุ่นเมื่อวันอังคาร โดยคาดว่าขีปนาวุธตกนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษของญี่ปุ่น และได้ยื่นประท้วงอย่างรุนแรง
กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นระบุว่า ขีปนาวุธลูกหนึ่งถูกยิงใกล้ชายฝั่งตะวันตกของเกาหลีเหนือเมื่อเวลาประมาณ 15:54 น. ขึ้นไปถึงระดับความสูงสูงสุดประมาณ 80 กิโลเมตร และบินไปไกลประมาณ 350 กิโลเมตร ส่วนอีกหนึ่งลูกตามมาในอีกไม่กี่นาทีต่อมาและระยะทางเกือบเท่ากัน
คณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้กล่าวว่า ขีปนาวุธที่ยิงจากพื้นที่ทางตอนเหนือของกรุงเปียงยางเป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้
นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่น กล่าวเมื่อวันที่ 11 ตุลาคมว่า ขีปนาวุธไม่มีผลกระทบต่อญี่ปุ่น เนื่องจากตกลงนอกชายฝั่งตะวันออกของเกาหลีเหนือ ก่อนหน้านี้เธอได้สั่งการให้หน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความปลอดภัยของเรือและเครื่องบิน
โตเกียวประณามเปียงยางสำหรับการยิงขีปนาวุธ โดยระบุว่าเป็นการละเมิดมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และเป็นภัยคุกคามต่อสันติภาพและความปลอดภัยของภูมิภาค รวมถึงญี่ปุ่นด้วย
กองกำลังสหรัฐฯ ในเกาหลีกล่าวว่า "เราทราบถึงการยิงขีปนาวุธและกำลังปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรและหุ้นส่วนของเรา"
"สหรัฐฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะปกป้องแผ่นดินสหรัฐฯ และพันธมิตรของเราในภูมิภาค" กองกำลังสหรัฐฯ กล่าวเพิ่มเติม
ต่อมาในวันอังคาร กระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นกล่าวว่าได้หารือทางโทรศัพท์กับฝ่ายสหรัฐฯ และเกาหลีใต้เกี่ยวกับการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ และยืนยันการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างกัน
กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือออกแถลงการณ์ระบุว่า เจ้าหน้าที่ของทั้งสามประเทศ "เรียกร้องให้เกาหลีเหนือยุติการยั่วยุที่คุกคามสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคและประชาคมระหว่างประเทศ"
เมื่อวันที่ 4 มกราคม เกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธอย่างน้อยสองลูกจากบริเวณใกล้กรุงเปียงยางไปยังทะเลญี่ปุ่น ซึ่งในวันถัดมา สำนักข่าวกลางเกาหลีเหนือรายงานว่า มีการทดสอบยิงขีปนาวุธความเร็วสูงหลายลูกสำเร็จ