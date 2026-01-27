ญี่ปุ่นขยับ มิตซูบิชินำเข้าแกลเลียมจากคาซัคสถาน ลดพึ่งพาจีน

ญี่ปุ่นเดินเกมใหญ่ มิตซูบิชิจับมือคาซัคสถานนำเข้าแกลเลียม โลหะหายากสำคัญสำหรับเซมิคอนดักเตอร์และรถ EV เพื่อกระจายความเสี่ยงและลดการพึ่งพาจีนที่คุมเข้มการส่งออก
โตเกียว (27 ม.ค.) - บริษัทมิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น บริษัทการค้าของญี่ปุ่น วางแผนที่จะเริ่มนำเข้าโลหะหายากแกลเลียมจากคาซัคสถานในปลายปีนี้ เพื่อกระจายแหล่งจัดหาวัสดุที่สำคัญ ซึ่งปัจจุบันถูกครอบงำโดยจีน
บริษัทกล่าวว่า บริษัทในเครือ มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น อาร์ทีเอ็ม เจแปน จำกัด ได้บรรลุข้อตกลงในเดือนธันวาคมกับบริษัทอลูมิเนียมแห่งคาซัคสถาน จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของรัฐบาล เพื่อจัดซื้อแกลเลียมเฉลี่ยปีละ 15 ตัน เป็นเวลาหลายปีตั้งแต่ปี 2569
นี่จะเป็นธุรกิจนำเข้าแกลเลียมครั้งแรกของมิตซูบิชิ
บริษัทโลหะของคาซัคสถานจะผลิตแกลเลียมที่โรงงานผลิตที่กำลังก่อสร้างในเมืองปาฟโลดาร์ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่ไตรมาสที่สามของปีนี้ และโลหะที่ผลิตได้ทั้งหมดจะถูกส่งไปยังญี่ปุ่น บริษัทมิตซูบิชิกล่าว
แกลเลียมสามารถสกัดได้เป็นผลพลอยได้ระหว่างการผลิตอะลูมิเนียม ใช้สำหรับเซมิคอนดักเตอร์กำลังไฟฟ้าซึ่งจำเป็นสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและไดโอดเปล่งแสงที่ใช้ในแผงคริสตัลเหลว รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ
การลงนามในสัญญานี้เกิดขึ้นพร้อมกับการเยือนญี่ปุ่นของประธานาธิบดีคัสซิม-โจมาร์ต โทคาเยฟ แห่งคาซัคสถานเมื่อเดือนที่แล้ว เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดครั้งแรกระหว่างญี่ปุ่นและห้าประเทศในเอเชียกลาง ซึ่งรวมถึงคีร์กีสถาน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน และอุซเบกิสถาน ซึ่งจัดขึ้นที่โตเกียวเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม
ข้อมูลจากองค์การเพื่อความมั่นคงด้านโลหะและพลังงานแห่งญี่ปุ่นในปี 2021 ญี่ปุ่นนำเข้าแกลเลียม 96.5 ตัน และ 55 ตัน หรือ 57 เปอร์เซ็นต์ของการนำเข้ามาจากจีน ตาม
จีนซึ่งเป็นผู้ผลิตแกลเลียมรายใหญ่ของโลก ได้เข้มงวดการควบคุมการส่งออกโลหะชนิดนี้ตั้งแต่ปี 2023 ซึ่งก่อให้เกิดความท้าทายสำหรับญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ที่ต้องการรักษาแหล่งจัดหาที่มั่นคง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมิตซูบิชิกล่าวว่า "ไม่มีเจตนาที่จะตัดขาดความสัมพันธ์กับจีนเลย" และโครงการนำเข้าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะ "พัฒนาซัพพลายเออร์รายใหม่"
ในความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง บริษัทโซจิทซ์ คอร์ปอเรชั่น ซึ่งเป็นบริษัทการค้าขนาดเล็กของญี่ปุ่น และ JOGMEC ได้ประกาศในเดือนสิงหาคมถึงการศึกษาการพัฒนาร่วมกันสำหรับการผลิตแกลเลียมในออสเตรเลีย โดยร่วมมือกับหน่วยงานในออสเตรเลียของบริษัทผลิตอะลูมิเนียมของสหรัฐฯ อย่างอัลโคอา คอร์ปอเรชั่น
นับเป็นอีกความพยายามของญี่ปุ่นในการลดพึ่งพาจีน หลังจากต้นเดือนมกราคมนี้เอง จีนยกระดับการควบคุมการส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (Dual-Use Items) อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะที่ส่งไปยังญี่ปุ่น ตั้งแต่ 6 ม.ค. 2026 เพื่อความมั่นคงแห่งชาติและป้องกันการนำไปใช้ทางทหาร สินค้าดังกล่าวรวมถึงเทคโนโลยีและวัตถุดิบไฮเทค เช่น แร่หายาก 7 ชนิด (เช่น เทอร์เบียม, ดิสโพรเซียม) ที่อาจเสริมศักยภาพทางทหาร