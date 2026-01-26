ผลสำรวจเลือกตั้งญี่ปุ่น พรรครัฐบาลคะแนนนิยมนำ 40% ก่อนเลือกตั้ง 8 ก.พ.

ผลสำรวจชี้ พรรครัฐบาลญี่ปุ่นคะแนนนิยมนำ 40% ก่อนศึกเลือกตั้ง 8 ก.พ.นี้ โดยมีปัญหาปากท้องและเงินเฟ้อเป็นปัจจัยชี้ขาดที่ประชาชนให้ความสำคัญสูงสุด
เกียวโดนิวส์ รายงาน (26 ม.ค.) ผลสำรวจเมื่อวันอาทิตย์แสดงให้เห็นว่า พรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลของญี่ปุ่น เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 8 กุมภาพันธ์ โดยมีคะแนนนำเหนือพรรคฝ่ายค้านหลักที่เพิ่งก่อตั้งขึ้นใหม่ซึ่งมีเป้าหมายที่จะต่อต้านพรรคอนุรักษ์นิยม
ในผลสำรวจของเกียวโด 40 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าพวกเขาจะลงคะแนนให้ผู้สมัครจากพรรคร่วมรัฐบาลในเขตเลือกตั้งแบบที่นั่งเดียวของตน (ระบบแบ่งเขตเบอร์เดียวกัน)
ในขณะที่ 22.8 เปอร์เซ็นต์เลือกผู้สมัครจากฝ่ายค้าน และ 34.9 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าพวกเขายังไม่ตัดสินใจ
ในส่วนของการเลือกตั้งแบบสัดส่วน เมื่อถามว่าพวกเขาจะลงคะแนนให้พรรคใด 29.2 เปอร์เซ็นต์เลือกพรรค LDP ที่นำโดยนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ พรรคพันธมิตรปฏิรูปสายกลางใหม่มาเป็นอันดับสองที่ 11.9 เปอร์เซ็นต์
พรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชน (DDP) อยู่ในอันดับที่สามด้วยคะแนน 8.4 เปอร์เซ็นต์ ตามมาด้วยพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่น (JIP) ที่ 5.5 เปอร์เซ็นต์ พรรคซันเซโตะซึ่งเป็นพรรคประชานิยมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการเลือกตั้งสภาสูงเมื่อปีที่แล้ว อยู่ในอันดับที่ห้าด้วยคะแนน 4.3 เปอร์เซ็นต์
ประมาณ 27.8 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่ายังไม่ตัดสินใจว่าจะเลือกพรรคใด
การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นบททดสอบแรกสำหรับพรรคฝ่ายค้านใหม่ที่ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวของพรรคประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญแห่งญี่ปุ่น ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุด และพรรคโคเมโตะ ซึ่งเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วได้ตัดความสัมพันธ์กับพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางการเมืองไปอย่างสิ้นเชิง
นางทาคาอิจิ ต้องการให้สมาชิกพรรคร่วมรัฐบาลได้รับเลือกเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรมากขึ้น ซึ่งก่อนการยุบสภา พรรคร่วมรัฐบาลครองเสียงข้างมากเพียงเล็กน้อย
เธอให้เหตุผลในการตัดสินใจจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดว่าจำเป็นต้องได้รับฉันทามติจากประชาชนเพื่อดำเนินนโยบายของเธอ รวมถึงการลงทุนเชิงกลยุทธ์เพิ่มเติมในการจัดการวิกฤตและการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ
เนื่องจากการหาเสียงอย่างเป็นทางการจะเริ่มต้นในวันอังคาร พรรคทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างพยายามดึงดูดคะแนนเสียงจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเสนอให้ระงับหรือยกเลิกภาษีบริโภคอาหาร เพื่อบรรเทาภาระทางการเงินของครัวเรือนท่ามกลางค่าครองชีพที่สูงขึ้น
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ หรือ 59.3 เปอร์เซ็นต์ กล่าวว่ามาตรการบรรเทาภาวะเงินเฟ้อเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้ รองลงมาคือความมั่นคงทางสังคม 26.8 เปอร์เซ็นต์ สภาพเศรษฐกิจและการจ้างงาน 19.3 เปอร์เซ็นต์ และนโยบายการทูตและความมั่นคง 18.7 เปอร์เซ็นต์