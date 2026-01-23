ศาลสั่งจำคุกรอลงอาญาอดีตประธานคาโดคาวะ พัวพันคดีสินบนโอลิมปิกโตเกียว หลังพบจ่ายเงิน 69 ล้านเยนเพื่อแลกตำแหน่งผู้สนับสนุนการแข่งขัน สร้างรอยด่างให้มหกรรมกีฬาระดับโลก
โตเกียว (23 ม.ค.) - เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ศาลโตเกียวได้ตัดสินจำคุกโดยรอลงอาญาอดีตประธานบริษัทสำนักพิมพ์คาโดคาวะ คอร์ปอเรชั่น ในข้อหาติดสินบนผู้บริหารคณะกรรมการจัดงานโอลิมปิกโตเกียว เพื่อให้บริษัทได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2021
ในการพิพากษาจำคุกนายสึคุฮิโกะ คาโดคาวะ วัย 82 ปี เป็นเวลาสองปีครึ่ง โดยให้รอลงอาญาเป็นเวลาสี่ปี ผู้พิพากษาโยชิฮิสะ นาคาโอะ แห่งศาลแขวงโตเกียว กล่าวว่า การรับสินบนครั้งนี้ "ได้ทิ้งมหากาพย์ทุจริตเป็นรอยด่างในประวัติศาสตร์ของมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก"
คาโดคาวะ ซึ่งยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองมาตั้งแต่ถูกจับกุม กล่าวว่าเขาตั้งใจที่จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา
มีผู้ถูกฟ้องร้อง 15 คน หลังจากบริษัทญี่ปุ่น 5 แห่ง รวมถึงบริษัทค้าปลีกชุดสูท Aoki Holdings Inc. ถูกกล่าวหาว่าให้เงินแก่นายฮารุยูกิ ทาคาฮาชิ อดีตสมาชิกคณะกรรมการจัดงานโอลิมปิกโตเกียว ที่มีอิทธิพลในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและสัญญาทางการตลาด
ด้วยคำพิพากษาล่าสุดนี้ ผู้ต้องหา 12 คนที่ถูกตั้งข้อหาจ่ายสินบนให้ทาคาฮาชิ รวมถึงอดีตลูกน้องของคาโดคาวะ ถูกศาลแขวงตัดสินว่ามีความผิด
นาคาโอะกล่าวว่าคำให้การของอดีตลูกน้องเกี่ยวกับเรื่องนี้มีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากพวกเขาไม่มีแรงจูงใจที่ชัดเจนที่จะให้การเท็จ
ศาลสรุปว่าคาโดคาวะอนุมัติการจ่ายสินบนให้ทาคาฮาชิโดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของบริษัทผ่านการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก
ตามคำตัดสิน คาโดคาวะสมรู้ร่วมคิดกับอดีตลูกน้องสองคนจ่ายเงินให้ทาคาฮาชิรวมประมาณ 69 ล้านเยน (436,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ระหว่างเดือนกันยายน 2019 ถึงมกราคม 2021 เพื่อแลกกับการได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษ รวมถึงการเป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันระดับโลก
อัยการเรียกร้องให้จำคุก 3 ปี โดยโต้แย้งว่าคาโดคาวะซึ่งเป็นประธานบริษัทในขณะนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงโดยการอนุมัติการจ่ายเงินสด
เขาตอบว่าเขาไม่เคยได้รับการปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้และไม่มีอำนาจที่จะอนุมัติ แม้ว่าเขาจะรู้ก็ตาม
ในเดือนเมษายน 2019 สำนักพิมพ์ดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งให้เป็น "ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ" ของการแข่งขันในหมวดการสนับสนุนด้านบริการสิ่งพิมพ์หนังสือและนิตยสาร