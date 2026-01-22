ศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิต ยามากามิ มือปืนลอบสังหาร ชินโซ อาเบะ

นารา ประเทศญี่ปุ่น (22 ม.ค.) - ชายผู้ยิงอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ เสียชีวิตในปี 2565 ถูกศาลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตเมื่อวันพุธตามคำขอของอัยการ ในคดีที่เปิดเผยถึงอันตรายที่เกิดจากคริสตจักรยูนิฟิเคชั่น หรือคริสตจักรเอกภาพ
ในการตัดสินคดีของเท็ตสึยะ ยามากามิ วัย 45 ปี ศาลแขวงนารา กล่าวว่า "ความมุ่งร้ายและความเสี่ยงสูงในการยิงหลายนัดต่อหน้าฝูงชนจำนวนมากโดยมีเจตนาฆ่า ถือว่าร้ายแรงกว่าในกรณีอื่นๆ อย่างมาก" และปฏิเสธข้อโต้แย้งของทนายฝ่ายจำเลยที่ว่าการเลี้ยงดูที่ไม่ดีมีอิทธิพลต่อการสังหารอาเบะ
ระหว่างการพิจารณาคดี ฝ่ายจำเลยได้ขอให้ศาลลงโทษจำคุกไม่เกิน 20 ปี โดยอ้างว่าจำเลยเป็นเหยื่อของการกระทำที่เป็นอันตรายจากโบสถ์ และการถูกเลี้ยงดูที่ "น่าเศร้า" ของเขา
ครอบครัวของเขาประสบกับความล้มละลายทางการเงินเนื่องจากการบริจาคจำนวนมากของมารดาให้กับกลุ่มศาสนา รวมเป็นเงิน 100 ล้านเยน (633,000 ดอลลาร์สหรัฐ)
ยามากามิกล่าวต่อศาลว่า เขาเชื่อว่าอาเบะ ซึ่งเสียชีวิตขณะอายุ 67 ปี เป็น "ศูนย์กลางของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของโบสถ์้เอกภาพ" ในญี่ปุ่น อาเบะ นายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดของญี่ปุ่น ยังคงเป็นบุคคลสำคัญทางการเมืองแม้จะลาออกจากตำแหน่งในปี 2020 แล้วก็ตาม
ผู้พิพากษาชินอิจิ ทานากะ กล่าวว่า ยามากามิ วางแผนสังหารอาเบะในจังหวัดนาราเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2022 ด้วยตนเอง และบรรยายการกระทำของเขาว่า "เลวร้ายและโหดเหี้ยมอย่างยิ่ง" โดยการยิงอดีตนายกรัฐมนตรีจากด้านหลังสองครั้ง ขณะที่เขากำลังกล่าวปราศรัยหาเสียงอยู่นอกสถานีรถไฟสองวันก่อนการเลือกตั้งระดับชาติ
ศาลตัดสินว่าอาวุธปืนที่ประดิษฐ์ขึ้นเองนั้นมีอำนาจทำลายล้างเพียงพอตามที่อัยการกล่าวอ้าง และกล่าวว่าผลที่ตามมาจากการเสียชีวิตของอาเบะนั้นร้ายแรง
ศาลพบว่ายามากามิมีความผิดไม่เพียงแต่ในข้อหาฆาตกรรมเท่านั้น แต่ยังละเมิดบทบัญญัติเกี่ยวกับการยิงปืนภายใต้กฎหมายควบคุมอาวุธปืนและดาบด้วย
ทีมทนายฝ่ายจำเลยโต้แย้งว่าอาวุธปืนที่ประดิษฐ์ขึ้นเองของยามากามิไม่เข้าข่ายกฎหมายในขณะเกิดเหตุ
ยามากามิ ผมยาวที่มัดหลวมๆ มีผมหงอกแซมอยู่บ้าง เหมือนกับตอนที่ขึ้นศาลครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว ฟังคำตัดสินโดยไม่แสดงอาการใดๆ เขาโค้งคำนับผู้พิพากษาเล็กน้อยหลังจากที่ศาลประกาศคำพิพากษา
ฮิโรยูกิ โอมาเอะ รองหัวหน้าสำนักงานอัยการจังหวัดนารา กล่าวในแถลงการณ์ว่า ศาลรับทราบข้อโต้แย้งของพวกเขาเกี่ยวกับคดีและการลงโทษที่พวกเขาร้องขอ
ในทางตรงกันข้าม ทนายฝ่ายจำเลยกล่าวว่า เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ข้อโต้แย้งของพวกเขาไม่ได้รับการยอมรับ และจะตัดสินใจว่าจะอุทธรณ์หรือไม่หลังจากปรึกษากับจำเลยแล้ว
ฝ่ายจำเลยกล่าวในระหว่างการพิจารณาคดีว่า ยามากามิควรได้รับโอกาสในการช่วยเหลือสังคมโดยใช้ประสบการณ์อุทาหรณ์ของเขา
ทนายความฝ่ายจำเลย ทาคาชิ ฟูจิโมโตะ โต้แย้งการที่ศาลปฏิเสธที่จะยอมรับความเชื่อมโยงระหว่างการเลี้ยงดูของยามากามิกับอาชญากรรม โดยบอกกับผู้สื่อข่าวว่า "สภาพแวดล้อมในครอบครัวของเขาไม่ใช่เพียงแค่ข้อมูลพื้นฐาน แต่มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับแรงจูงใจของเขา"
นางอากิเอะ ภรรยาม่ายของนายอาเบะ กล่าวผ่านตัวแทนว่า "ดิฉันหวังว่าจำเลยจะพิจารณาสิ่งที่เขาทำและชดใช้ความผิดที่พรากชีวิตสามีของดิฉันไป ซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวที่ไม่อาจหาใครมาแทนได้"
สำหรับการพิจารณาคดีที่มีชื่อเสียงนี้ มีประชาชนทั้งหมด 685 คนเข้าแถวในตอนเช้าเพื่อจับฉลากที่นั่งสาธารณะ 31 ที่นั่งในห้องพิจารณาคดี
ผู้พิพากษาและผู้พิพากษาสำรองหลายคนแสดงความเห็นใจต่อจำเลยในระหว่างการแถลงข่าวหลังการตัดสิน โดยมีคนหนึ่งกล่าวว่า "ผมคิดว่าเขาแบกรับความโชคร้ายของครอบครัวไว้บนบ่าของเขา"
"รู้สึกโล่งใจที่มันไม่ใช่โทษประหารชีวิต" อีกคนหนึ่งกล่าวเสริม
จากกรณีดังกล่าวที่เปิดโปงการขอรับบริจาคที่ผิดกฎหมายจากสมาชิกคริสตจักรยูนิฟิเคชั่น ทำให้รัฐบาลเริ่มทำการสอบสวน ส่งผลให้ศาลแขวงโตเกียวมีคำสั่งยุบคริสตจักรและเพิกถอนสิทธิประโยชน์ทางภาษีในฐานะนิติบุคคลทางศาสนา
มีการออกกฎหมายในเดือนธันวาคม 2565 เพื่อควบคุมกลยุทธ์การระดมทุนที่ฉ้อฉลขององค์กรต่างๆ เนื่องจากความทุกข์ทรมานของบุตรหลานของสมาชิกคริสตจักรยูนิฟิเคชั่น ซึ่งถูกเรียกว่าผู้ติดตาม "รุ่นที่สอง" ได้รับความสนใจจากสาธารณชน
การตรวจสอบความเชื่อมโยงของคริสตจักรกับสมาชิกสภานิติบัญญัติจากพรรคเสรีประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรครัฐบาลก็เพิ่มมากขึ้น โดยมีรายงานว่าบางคนได้รับการสนับสนุนระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง