ญี่ปุ่นทุบสถิติปี 2025 นักท่องเที่ยวต่างชาติพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นในปี 2025 ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 42.7 ล้านคน และยอดใช้จ่ายสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์เช่นกัน
โตเกียว - รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศเมื่อวันอังคารว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นในปี 2025 ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 42.7 ล้านคน โดยยอดใช้จ่ายก็สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์เช่นกันที่ 9.5 ล้านล้านเยน (6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) อันเป็นผลมาจากค่าเงินเยนที่อ่อนลงและเที่ยวบินที่เดินทางมาญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น
อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเบื้องต้นยังแสดงให้เห็นว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนในเดือนธันวาคมลดลง 45 % เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว เหลือ 330,000 คน
นายยาซูชิ คาเนโกะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวกล่าวในการแถลงข่าว จำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงเกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งที่ดำเนินอยู่ระหว่างญี่ปุ่นและจีน ซึ่งดูเหมือนว่าจะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการท่องเที่ยวขาเข้าในปี 2026
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว กล่าวว่า การลดลงของนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นการลดลงครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2022 ในช่วงการระบาดของโควิด-19 และรัฐบาลกำลังติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างใกล้ชิด
โดยรวมแล้ว จำนวนนักท่องเที่ยวทะลุ 40 ล้านคนเป็นครั้งแรก และคาดการณ์ว่ามีจำนวนมากกว่าปี 2024 ประมาณ 6 ล้านคน คาเนโกะกล่าวว่า ญี่ปุ่นจะ "ดำเนินมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกลยุทธ์ของญี่ปุ่น" ท่ามกลางตลาดนักท่องเที่ยวขาเข้าที่หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนนักท่องเที่ยวจากออสเตรเลีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกาที่เพิ่มขึ้น
ความสัมพันธ์ระหว่างโตเกียวและปักกิ่งแย่ลงนับตั้งแต่คำกล่าวของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ ในต้นเดือนพฤศจิกายนเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินในไต้หวัน ซึ่งทำให้จีนไม่พอใจ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นคือ มาตรการทางเศรษฐกิจจากจีน รวมถึงการเรียกร้องให้ประชาชนงดเว้นการเดินทางไปญี่ปุ่น และสายการบินบางแห่งลดเที่ยวบินในเส้นทางญี่ปุ่น-จีน
แม้ว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะตั้งเป้าหมายที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ 60 ล้านคนต่อปีภายในปี 2030 แต่สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมบางแห่งกำลังเผชิญกับปัญหาแล้ว เช่น ความแออัดและการประพฤติที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม
เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ รัฐบาลญี่ปุ่นจะเพิ่มภาษีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เก็บจากนักเดินทางทุกคนที่ออกจากญี่ปุ่นเป็นสามเท่า เป็น 3,000 เยน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป