สุขภัณฑ์อัจฉริยะญี่ปุ่น วิเคราะห์อุจจาระ บอกผลสุขภาพได้ ไม่ต้องก้มมอง

โตเกียว (19 ม.ค.) - บริษัทผู้ผลิตสุขภัณฑ์ของญี่ปุ่นซึ่งขึ้นชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ได้นำเทคโนโลยีวิเคราะห์อุจจาระแบบใหม่มาใช้ในผลิตภัณฑ์ของตน เพื่อดึงดูดผู้ซื้อที่ใส่ใจสุขภาพ
บริษัทโตโต้ จำกัด ได้เปิดตัวสุขภัณฑ์รุ่นใหม่ 2 รุ่น ในซีรีส์ Neorest ระดับไฮเอนด์ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยติดตั้งโมดูลเซ็นเซอร์ภายในโถสุขภัณฑ์ ซึ่งจะสแกนของเสียโดยใช้อุปกรณ์ที่มีไฟ LED เพื่อวัดรูปร่าง ปริมาตร และสี
นับเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในบ้านในญี่ปุ่น ระบบนี้จะจำแนกรูปร่างและความแข็งของอุจจาระออกเป็น 7 ประเภท ในขณะที่ปริมาตรและสีจะถูกบันทึกไว้ใน 3 ระดับ
ผู้ใช้สามารถติดตามสถานะของอุจจาระได้ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน และยังสามารถรับคำแนะนำด้านโภชนาการตามการวิเคราะห์การขับถ่าย เช่น คำแนะนำให้เพิ่มการบริโภคผัก
บริษัทกล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยผู้ใช้ "เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ห้องน้ำในชีวิตประจำวันให้เป็นประตูสู่สุขภาพที่ดีขึ้น"
ขณะเดียวกัน บริษัทพานาโซนิคได้พัฒนาอุปกรณ์ชื่อ Toirepo สำหรับสถานดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งบันทึกเวลา ความถี่ และปริมาณการขับถ่ายของผู้พักอาศัยด้วยเซ็นเซอร์ที่ติดอยู่กับโถสุขภัณฑ์
เนื่องจากการตรวจสอบด้วยการก้มมองดูใกล้ชิดแบบเดิมอาจไม่น่าพึงพอใจสำหรับทั้งผู้พักอาศัยและเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ใหม่นี้จึงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
อุตสาหกรรมสุขภัณฑ์ของญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น โถสุขภัณฑ์แบบมีที่ฉีดชำระที่เน้นความสะอาดและความสะดวกสบายหลังจากโถสุขภัณฑ์แบบตะวันตกกลายเป็นที่นิยมในประเทศ ตามมาด้วยการออกแบบที่ประหยัดน้ำเมื่อความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นในภายหลัง
"ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เกิดขึ้นจากความคิดที่อยากรู้อยากเห็นอย่างยิ่ง" สึโตมุ ยามาดะ นักวิเคราะห์ตลาดจากบริษัทหลักทรัพย์มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ อีสมาร์ท กล่าวเสริมว่า อุตสาหกรรมนี้ยังมีพื้นที่สำหรับการขยายตัวต่อไปอีกมาก