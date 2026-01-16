ญี่ปุ่นสั่ง X จัดการภาพอนาจาร AI หลังพบคอนเทนต์ปลอมระบาดหนัก

ญี่ปุ่นจี้ X เร่งจัดการภาพลามกอนาจารที่สร้างโดย AI หลังพบว่ามีการเผยแพร่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ขู่ใช้กฎหมายเข้าควบคุมหากไม่ดำเนินการแก้ไข
โตเกียว (15 ม.ค.) - รัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวเมื่อวันศุกร์ว่าได้เรียกร้องให้ X ดำเนินมาตรการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงและการดัดแปลงภาพในลักษณะลามกอนาจารโดยใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
เมื่อเร็ว ๆ นี้ X พบว่ามีการโพสต์ภาพบุคคลจริงที่ถูกดัดแปลงอย่างไม่เหมาะสมเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยมีรายงานว่ามีผู้ใช้แพลตฟอร์มนี้ในญี่ปุ่นหลายสิบล้านคน รัฐบาลจึงขอให้ผู้ให้บริการรายงานแผนการจัดการกับปัญหานี้ และอาจออกแนวทางปฏิบัติตามกฎหมาย AI หากไม่มีการปรับปรุงใด ๆ
“เราจะเร่งการหารือในขณะที่ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” คิมิ โอโนดะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุทธศาสตร์ AI กล่าวในการแถลงข่าวหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี
X ซึ่งนำโดยอีลอน มัสก์ ผู้ประกอบการชาวอเมริกัน ได้เปิดตัวเครื่องมือ AI สร้างภาพ “Grok” เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้ดัดแปลงภาพโดยการป้อนคำสั่ง
การสร้างภาพลามกอนาจารปลอมของบุคคลจริงอย่างแพร่หลายผ่านการใช้บริการในทางที่ผิด ได้กระตุ้นให้หลายรัฐบาลทั่วโลกทำการตรวจสอบ X นี่เป็นครั้งแรกที่มีการเปิดเผยการตอบสนองของญี่ปุ่น
คำร้องขอครั้งล่าสุดนี้ออกโดยสำนักงานคณะรัฐมนตรี ซึ่งดูแลกฎหมายเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ เนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับการที่สามารถสร้างและเผยแพร่เนื้อหาปลอมได้อย่างง่ายดาย
ภาพปลอมของบุคคลอาจละเมิดสิทธิ์ของพวกเขา เช่น สิทธิ์ในการเผยแพร่หรือสิทธิ์ในชื่อเสียง
รัฐบาลของประเทศต่างๆ รวมถึงสหราชอาณาจักร แคนาดา และมาเลเซีย ก็ได้ชี้ให้เห็นถึงปัญหาดังกล่าวเช่นกัน
ในการตอบสนอง X กล่าวว่า "เราดำเนินการเพื่อลบเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ที่มีความสำคัญสูง รวมถึงสื่อลามกอนาจารเด็กและภาพเปลือยที่ไม่ได้รับความยินยอม"
เมื่อปีที่แล้ว รัฐบาลยังได้ขอให้ OpenAI ปรับปรุงโปรแกรมสร้างวิดีโอ "Sora" เกี่ยวกับการสร้างวิดีโอที่คล้ายกับอนิเมะญี่ปุ่นมากเกินไป