การทูตตีกลอง​ ผู้นำญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รัวกลอง​ BTS​ กระชับสัมพันธ์หลังประชุมสุดยอด

ทูตเสียงดนตรี นายกฯ ญี่ปุ่นเซอร์ไพรส์ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ชวนตีกลองเพลงฮิต BTS หลังประชุมสุดยอด สร้างมิตรภาพแน่นแฟ้นผ่านจังหวะเคป็อป
นารา ประเทศญี่ปุ่น (13 ม.ค.) - นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ แห่งญี่ปุ่น และประธานาธิบดีอี แจ มยอง แห่งเกาหลีใต้ ร่วมกันตีกลองหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสุดยอดที่เมืองนารา เมืองหลวงของจังหวัดบ้านเกิดของเธอในวันอังคาร ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความประหลาดใจและแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวอันดีของทั้งสองผู้นำ
ผู้นำทั้งสองเล่นเพลงเคป็อปสองเพลง ได้แก่ "Dynamite" เพลงฮิตของวงบอยแบนด์ชื่อดังระดับโลก BTS และ "Golden" จากภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง "Kpop Demon Hunters" ที่ได้รับรางวัลลูกโลกทองคำของสหรัฐฯ โดยรัฐบาลเกาหลีใต้ระบุว่า ทาคาอิจิเป็นผู้นำการเล่นกลองและสาธิตวิธีการตีกลองให้อีแจมยอง
การเล่นกลองครั้งนี้ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการแถลงข่าวร่วมกันของผู้นำและการรับประทานอาหารค่ำที่ทาคาอิจิเป็นเจ้าภาพ ไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าก่อนที่อีจะพำนักอยู่ในเมืองนาราทางตะวันตกของญี่ปุ่นเป็นเวลาสองวันจนถึงวันพุธ
“ตอนที่ฉันได้พบเขาที่งาน APEC เขาบอกฉันว่าการตีกลองเป็นความฝันของเขา ดังนั้นฉันจึงจัดเซอร์ไพรส์นี้ให้เขา” ทาคาอิจิกล่าวในโพสต์บน X ทั้งสองได้หารือกันครั้งแรกในฐานะผู้นำระหว่างการประชุมสุดยอดของเวทีความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (APEC) ในเกาหลีใต้เมื่อปลายเดือนตุลาคม
ทาคาอิจินั้นเป็นที่รู้จักในฐานะมือกลองของวงดนตรีเฮฟวีเมทัลสมัยเรียนมหาวิทยาลัย หนึ่งในเพลงโปรดของเธอคือเพลง “Burn” ของวงร็อกสัญชาติอังกฤษ Deep Purple