ANA รุกธุรกิจโดรนส่งของในญี่ปุ่น แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานโลจิสติกส์

ANA เตรียมให้บริการส่งของด้วยโดรนอัตโนมัติในญี่ปุ่น แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานด้านโลจิสติกส์ ตั้งเป้าเริ่มธุรกิจภายในปี 2029 ครอบคลุมพื้นที่ห่างไกลและช่วยเหลือยามภัยพิบัติ
เกียวโดนิวส์ (8 ม.ค.) - บริษัท ANA Holdings Inc. ผู้ให้บริการสายการบิน กำลังพิจารณาที่จะให้บริการจัดส่งสินค้าอัตโนมัติด้วยโดรนภายในเดือนมีนาคม 2029 เจ้าหน้าที่ของบริษัทกล่าวเมื่อวันศุกร์ เนื่องจากบริษัทต่างๆ ในญี่ปุ่นหันมาใช้เทคโนโลยีนี้มากขึ้นท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
บริษัทได้ทำการทดสอบในพื้นที่ต่างๆ แล้ว รวมถึงจังหวัดโอกินาวาทางตอนใต้ และจะเร่งศึกษาเพื่อเริ่มต้นธุรกิจนี้ต่อไป
ภายใต้กฎหมายฉบับแก้ไขที่มีผลบังคับใช้เมื่อปลายปี 2022 รัฐบาลได้อนุมัติให้โดรนควบคุมระยะไกลบินได้นอกเหนือเส้นสายตาเหนือพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่ ก่อนหน้านี้ การบินโดรนแบบไร้คนควบคุมได้รับอนุญาตเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ เช่น ภูเขา แม่น้ำ และพื้นที่เกษตรกรรมเท่านั้น
การเปลี่ยนแปลงนี้ได้จุดประกายความหวังว่าพื้นที่ห่างไกลและมีประชากรเบาบางจะได้รับประโยชน์จากบริการโดรนเป็นพิเศษ ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนคนขับรถบรรทุกส่งสินค้า
บริษัทบางแห่งได้ทำการทดสอบการบินโดรนอัตโนมัติแล้ว โดยบริษัทไปรษณีย์ญี่ปุ่นได้ทำการส่งพัสดุในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางตะวันตกของโตเกียว และบริษัทต่างๆ รวมถึงบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ KDDI Corp. และสายการบินญี่ปุ่นได้ขนส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางตะวันตกของเมืองหลวง
ANA Holdings วางแผนที่จะใช้โดรนที่พัฒนาโดย Skyways Air Transportation Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา โดยโดรนมีความยาว 3 เมตร และปีกกว้าง 7 เมตร สำหรับบริการจัดส่งสินค้าที่วางแผนไว้
โดรนดังกล่าวสามารถควบคุมและตรวจสอบจากระยะไกลได้ สามารถบรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักได้ถึงประมาณ 50 กิโลกรัม และมีระยะการบินสูงสุดประมาณ 1,600 กิโลเมตร
บริษัทวางแผนที่จะใช้โดรนไม่เพียงแต่ในการขนส่งยาและสินค้าอุปโภคบริโภคประจำวันไปยังเกาะห่างไกลและที่อื่นๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงในสถานการณ์หลังภัยพิบัติ เช่น การส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินและการตรวจสอบขอบเขตความเสียหายด้วย