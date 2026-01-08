ญี่ปุ่นจับตาจีนอาจแบนส่งออกแร่หายาก หลังความตึงเครียดประเด็นไต้หวัน

ญี่ปุ่นจับตาจีนอาจใช้แร่หายากเป็นอาวุธ สั่งห้ามส่งออกตอบโต้ปมร้อนไต้หวัน หวั่นสะเทือนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจครั้งใหญ่
เกียวโด (8 ม.ค.) - โฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวเมื่อวันพุธว่า ญี่ปุ่นจะประเมินว่ามาตรการห้ามส่งออกสินค้าสองวัตถุประสงค์ของจีนครอบคลุมถึงแร่หายากหรือไม่ ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสองประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นจากคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ เกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินในไต้หวัน
มินารุ คิฮาระ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี กล่าวในการแถลงข่าวประจำวันว่า มาตรการล่าสุดที่จีนดำเนินการเมื่อวันอังคารยังคง "ไม่ชัดเจนนัก" เนื่องจากปักกิ่งอ้างว่าทาคาอิจิได้ระบุว่าญี่ปุ่นจะดำเนินการในกรณีที่มีการใช้มาตรการบีบเค้นต่อไต้หวัน
คิฮาระกล่าวว่า การควบคุมการส่งออกของจีน "มุ่งเป้าไปที่ญี่ปุ่นเท่านั้น" และ "เบี่ยงเบนอย่างมากจากแนวปฏิบัติสากล" และ "ยอมรับไม่ได้อย่างยิ่ง" โตเกียวได้ยื่นประท้วงต่อปักกิ่งและเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรการดังกล่าว เขากล่าวเสริม
แร่หายาก ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตั้งแต่รถยนต์ไฟฟ้าไปจนถึงอาวุธขั้นสูง อยู่ในรายชื่อสินค้าสองวัตถุประสงค์กว่า 900 รายการของรัฐบาลจีน ร่วมกับผลิตภัณฑ์เคมีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับอวกาศ แม้ว่าจะยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าปักกิ่งจะควบคุมการส่งออกอย่างไร
ในขณะที่คิฮาระงดเว้นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมภายในประเทศ แต่เกรงกันว่าการห้ามดังกล่าวจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของญี่ปุ่น เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นพึ่งพาจีนอย่างมากในการจัดหาแร่หายาก
เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นระบุว่า ญี่ปุ่นจะหารือเรื่องนี้กับสหรัฐอเมริกา พันธมิตรใกล้ชิด ซึ่งเคยเผชิญกับข้อจำกัดทางการค้าจากจีนในอดีตเช่นกัน
ต่อมาในวันเดียวกัน เหมา หนิง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ได้ปกป้องข้อจำกัดการส่งออกว่าเป็น "สิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายและชอบธรรมอย่างสมบูรณ์" โดยกล่าวว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติจีน ตลอดจนปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ เช่น การไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์
เหมาเจ๋อตุงเรียกร้องให้โตเกียวถอนคำพูดที่ "ผิดพลาด" ของทาคาอิจิอีกครั้ง โดยกล่าวหาว่าเป็นการ "แทรกแซงกิจการภายในของจีนอย่างโจ่งแจ้ง"
ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและจีนตึงเครียดขึ้นนับตั้งแต่ทาคาอิจิกล่าวในที่ประชุมรัฐสภาว่า การโจมตีไต้หวันของจีนอาจเป็น "สถานการณ์ที่คุกคามการอยู่รอด" ของญี่ปุ่น ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นด้วย
เพื่อตอบโต้ จีนได้ดำเนินการต่างๆ เพื่อกดดันญี่ปุ่น รวมถึงการออกคำเตือนการเดินทางสำหรับพลเมืองของตน ขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้ทาคาอิจิถอนคำพูดเกี่ยวกับไต้หวัน ซึ่งปักกิ่งถือว่าเป็นดินแดนของตนเอง
สินค้าสองวัตถุประสงค์ คือสินค้า ซอฟต์แวร์ หรือเทคโนโลยีที่มีทั้งการใช้งานทางพลเรือนและทางทหาร จีนครองตลาดอุปทานแร่หายากของโลก
ในปี 2553 จีนได้ระงับการส่งออกแร่หายากไปยังญี่ปุ่นเป็นการชั่วคราว หลังจากความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศแย่ลงจากเหตุการณ์เรือชนกันใกล้หมู่เกาะเซนคาคุ (เตี่ยวหยู) ซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของโตเกียวและปักกิ่งอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนตะวันออก ส่งผลให้บริษัทญี่ปุ่นต้องกระจายแหล่งจัดหาแร่หายาก
ในช่วงเวลานั้น ญี่ปุ่นพึ่งพาจีนในการจัดหาแร่หายากประมาณ 90% ตัวเลขดังกล่าวคงอยู่ที่ 71.9% ในปี 2567 ตามข้อมูลขององค์การเพื่อความมั่นคงด้านโลหะและพลังงานแห่งญี่ปุ่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
ในวันพุธต่อมา กระทรวงพาณิชย์ของจีนกล่าวว่าได้เริ่มการสอบสวนการทุ่มตลาดเกี่ยวกับการนำเข้าไดคลอโรซิเลนจากญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสารประกอบทางเคมีที่ใช้เป็นหลักในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์
การสอบสวนจะใช้เวลาหนึ่งปี โดยอาจขยายเวลาได้อีกหกเดือน ตามที่กระทรวงฯ ระบุ อาจมีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับผลการสอบสวน
กระทรวงฯ กล่าวว่า ผลสำรวจจากผู้ผลิตในประเทศแสดงให้เห็นว่า การนำเข้าสารเคมีดังกล่าวจากญี่ปุ่นของจีนเพิ่มขึ้นระหว่างปี 2022 ถึง 2024 ในขณะที่ราคาสินค้าลดลงสะสมถึง 31% ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในประเทศ
นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังกล่าวเสริมว่า คำขอให้มีการสอบสวนที่ยื่นโดยผู้ผลิตในประเทศได้รับการตรวจสอบภายใต้กฎขององค์การการค้าโลก และพบว่าตรงตามเงื่อนไขสำหรับการเริ่มการสอบสวน