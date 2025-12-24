เที่ยวญี่ปุ่นอาจแพงขึ้น ญี่ปุ่นเล็งเก็บค่าธรรมเนียม 3,000 เยน ก่อนเดินทาง

ญี่ปุ่นเตรียมเก็บค่าธรรมเนียมใหม่จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2,000-3,000 เยน สำหรับระบบคัดกรองออนไลน์ JESTA ที่จะเปิดตัวในปี 2028 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและสร้างรายได้ให้ประเทศ หลังยอดนักท่องเที่ยวพุ่งทะลุสถิติ
เกียวโดนิวส์ (24 ธ.ค.) - แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าวเมื่อวันอังคารว่า รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาเก็บค่าธรรมเนียมจากชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนประมาณ 2,000 เยน (13 ดอลลาร์สหรัฐ) ถึง 3,000 เยน สำหรับระบบคัดกรองก่อนเดินทางออนไลน์ที่วางแผนไว้ชื่อ JESTA
ญี่ปุ่นตั้งเป้าที่จะเปิดตัวโครงการอนุญาตการเดินทางทางอิเล็กทรอนิกส์ (JESTA) ในปีงบประมาณ 2028 เนื่องจากคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศมากกว่า 40 ล้านคนในปีนี้ และมีความหวังว่าโครงการนี้จะสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับรัฐบาล
JESTA ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการก่อการร้ายและการจ้างงานผิดกฎหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติในญี่ปุ่น ใช้กับประเทศและภูมิภาคที่ประชาชนได้รับการยกเว้นจากการขอวีซ่าระยะสั้น
รัฐบาลกำลังพิจารณาที่จะเสนอร่างกฎหมายแก้ไขกฎหมายควบคุมการเข้าเมืองในสมัยประชุมรัฐสภาครั้งต่อไปเพื่อสร้างระบบดังกล่าว
โครงการที่คล้ายกันนี้ที่ใช้ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมประมาณ 1,000 ถึง 6,000 เยน แหล่งข่าวระบุว่า ญี่ปุ่นกำลังพิจารณาใช้รายได้ดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติในกรณีฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติ