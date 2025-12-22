ญี่ปุ่นทุ่มงบ 1 ล้านล้านเยน เร่งพัฒนา AI แข่งมหาอำนาจสหรัฐฯ และจีน

โตเกียว (เกียวโดนิวส์, 22 ธ.ค.) - แหล่งข่าวใกล้ชิดเปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ว่า รัฐบาลญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุนประมาณ 1 ล้านล้านเยน (6.34 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในระยะเวลา 5 ปี เพื่อช่วยบริษัทใหม่ที่วางแผนไว้ในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ผลิตในประเทศ
แหล่งข่าวกล่าวว่า บริษัทดังกล่าวจะจัดตั้งขึ้นโดยบริษัทประมาณ 10 แห่ง รวมถึง SoftBank Group Corp. โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาโมเดล AI พื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
แหล่งข่าวระบุว่า โครงการสนับสนุนระยะเวลา 5 ปีนี้จะเริ่มในปีงบประมาณ 2026 ซึ่งเริ่มต้นในเดือนเมษายนปีหน้า
การที่ญี่ปุ่นเร่งพัฒนา AI ของตนเองนั้น เกิดขึ้นจากความหวังที่จะแข่งขันกับจีนและสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีนี้ ที่สามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงของชาติ
แหล่งข่าวระบุว่า วิศวกรประมาณ 100 คนจาก SoftBank และบริษัทสตาร์ทอัพด้านปัญญาประดิษฐ์ Preferred Networks Inc. จะเข้าร่วมบริษัทใหม่นี้
แหล่งข่าวกล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยการแข่งขันระดับโลกในการจัดหาเซมิคอนดักเตอร์ บริษัทใหม่นี้จึงหวังว่าจะสามารถจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
เนื่องจากญี่ปุ่นยังล้าหลังในการใช้ AI รัฐบาลจึงตั้งเป้าที่จะวางแผนพื้นฐาน ซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในเร็ววัน ในแผนดังกล่าว รัฐบาลจะเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการพัฒนา AI ภายในประเทศและการบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชาติและลดช่องว่างทางดิจิทัล
การพัฒนา "AI ทางกายภาพ" ซึ่งเป็นการผสานเทคโนโลยีเข้ากับหุ่นยนต์ ก็รวมอยู่ในร่างแผนด้วยในฐานะกลยุทธ์สำคัญสำหรับญี่ปุ่น ซึ่งยังล้าหลังในด้านนี้