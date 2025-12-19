นายกญี่ปุ่นย้ำสัมพันธ์จีน ชูเป็นเพื่อนบ้านสำคัญ พร้อมเปิดโต๊ะเจรจา

เกียวโดนิวส์ (19 ธ.ค.) - นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ กล่าวเมื่อวันพุธว่า ญี่ปุ่นจะแสวงหาการสร้างความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์และมั่นคงกับจีนผ่านการเจรจา ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสองประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้
ในการแถลงข่าวหลังจากการประชุมรัฐสภาวิสามัญสิ้นสุดลงในวันเดียวกัน ทาคาอิจิเรียกจีนว่าเป็น "เพื่อนบ้านที่สำคัญ" โดยกล่าวว่า "จุดยืนของดิฉันในการสร้างความสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์และมั่นคงยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ดิฉันเข้ารับตำแหน่ง"
"ญี่ปุ่นเปิดประตูสำหรับการเจรจาเสมอ เนื่องจากทั้งสองประเทศมีประเด็นที่ต้องแก้ไข" ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม และเป็นที่รู้จักในด้านมุมมองด้านความมั่นคงที่แข็งกร้าว กล่่าวฯ
ช่วงเดือนที่ผ่านมา จีนได้ดำเนินมาตรการหลายอย่าง รวมถึงคำแนะนำด้านการเดินทางสำหรับการไปเยือนญี่ปุ่น และการระงับการนำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่นอีกครั้ง นับตั้งแต่ทาคาอิจิเสนอแนะเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนว่า การโจมตีไต้หวันอาจเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของญี่ปุ่น และสมควรได้รับการตอบโต้จากกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่น
จีนภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์มองว่าเกาะไต้หวันซึ่งปกครองตนเองเป็นประชาธิปไตยนั้นเป็นมณฑลที่แยกตัวออกไป และจะต้องรวมเข้ากับแผ่นดินใหญ่โดยใช้กำลังหากจำเป็น มองว่าปัญหาไต้หวันเป็นเพียง "เรื่องภายใน" เท่านั้น
จีนยังได้เพิ่มกิจกรรมทางทหารอีกด้วย เมื่อต้นเดือนนี้ เครื่องบินรบของจีนได้ล็อกเรดาร์ไปยังเครื่องบินของกองกำลังป้องกันตนเองทางอากาศของญี่ปุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะหลักโอกินาวาเป็นระยะๆ ตามรายงานของกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่น
"คำกล่าวของดิฉันเกี่ยวกับสถานการณ์ที่คุกคามการอยู่รอดไม่ได้เปลี่ยนแปลงจุดยืนของรัฐบาลชุดก่อนๆ" ทาคาอิจิกล่าว พร้อมเสริมว่าญี่ปุ่นจะ "อธิบาย" เรื่องนี้ให้จีนและประชาคมระหว่างประเทศทราบอย่างต่อเนื่องในระดับต่างๆ
บรรดาผู้ดำรงตำแหน่งก่อนหน้าเธอหลีกเลี่ยงการพูดถึงสถานการณ์เฉพาะเจาะจงเมื่อตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้
ขณะเดียวกัน ทาคาอิจิแสดงความหวังที่จะจัดการประชุมสุดยอดแบบพบปะตัวจริงครั้งที่สองกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ "โดยเร็วที่สุด" พร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะส่งเสริมความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้ผ่านการเยือนซึ่งกันและกัน
ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ทาคาอิจิได้เริ่มต้นการทูตอย่างรวดเร็ว โดยพบกับทรัมป์ที่โตเกียว และหารือแยกต่างหากกับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน และประธานาธิบดีลี แจ มยอง ของเกาหลีใต้ นอกรอบการประชุมระดับภูมิภาคในเกาหลีใต้
ด้านกิจการภายในประเทศ รัฐบาลของทาคาอิจิประสบปัญหาในการจัดการกิจการรัฐสภา เนื่องจากพรรคร่วมรัฐบาลของพรรคเสรีประชาธิปไตยและพรรคร่วมรัฐบาลเล็กอย่างพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นยังคงเป็นเสียงข้างน้อยในสภา และมีเสียงข้างมากเพียงเล็กน้อยในสภาผู้แทนราษฎร
ผลสำรวจความคิดเห็นของสื่อแสดงให้เห็นว่าคณะรัฐมนตรีของทาคาอิจิมีคะแนนนิยมสูงนับตั้งแต่เริ่มดำรงตำแหน่ง และการเลือกตั้งทั่วไปฉุกเฉินที่เกิดจากการยุบสภาล่างอาจทำให้พรรคร่วมรัฐบาลมีโอกาสที่จะได้เสียงข้างมากอย่างสบายๆ