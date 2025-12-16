บันทึกกล่องดำ​ สารคดีข่มขืนนักข่าวญี่ปุ่น​ ลุ้นออสการ์​​ เจอข้อพิพาทฟุตเทจลับ

โตเกียว, เกียวโดนิวส์ (16 ธ.ค.) - ชิโอริ อิโตะ นักข่าวชาวญี่ปุ่นกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ใช้ในภาพยนตร์สารคดีเรื่อง"บันทึกกล่องดำ" (Black Box Diaries) ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์นั้น "จำเป็นอย่างยิ่ง" สำหรับการถ่ายทอดประสบการณ์การถูกล่วงละเมิดทางเพศของเธอ แม้เผชิญกับข้อพิพาทที่กำลังดำเนินอยู่เกี่ยวกับการใช้ภาพบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต
"บันทึกกล่องดำ" (Black Box Diaries) สารคดีโดยชิโอริ อิโตะ นักข่าวชาวญี่ปุ่น ที่เล่ารายละเอียดประสบการณ์การถูกล่วงละเมิดทางเพศ เหตุการณ์ที่นำไปสู่การที่อิโตะกล่าวหาอดีตนักข่าวโทรทัศน์ โนริยูกิ ยามากูจิ ว่าข่มขืนเธอหลังจากรับประทานอาหารร่วมกันในโตเกียวเมื่อปี 2015 ซึ่งเขาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้
"บันทึกกล่องดำ" ได้เข้าฉายในญี่ปุ่นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เกือบสองปีหลังจากฉายรอบปฐมทัศน์โลกในเทศกาลภาพยนตร์
หลังจากเปิดตัวครั้งแรกในเทศกาลภาพยนตร์ซันแดนซ์ในสหรัฐอเมริกาในเดือนมกราคม 2024 และฉายอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ
แต่การฉายในประเทศญี่ปุ่นล่าช้าออกไป เนื่องจากทนายความ รวมถึงทนายความที่ว่าความให้อิโตะในคดีแพ่ง กล่าวว่าเธอละเมิดคำมั่นสัญญาที่จะปกป้องแหล่งข้อมูลโดยการใช้ภาพและเสียงบางส่วน
ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพื่อฉายในญี่ปุ่น จึงมีการตัดทอนบางส่วนออกไป หลังจากเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้เนื้อหาบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต
อิโตะได้ออกแถลงการณ์ขอโทษในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยกล่าวว่าเธอถ่ายทำคำให้การของคนขับแท็กซี่ที่บรรยายสิ่งที่เขาเห็นก่อนเกิดเหตุโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเขา
ในแถลงการณ์ของเธอ อิโตะยังแสดงความขอบคุณต่อคนขับแท็กซี่ที่ยอมรับคำขอโทษของเธอและอนุญาตให้ใช้เวอร์ชันใหม่
ผลงานชิ้นนี้ ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยมในงานประกาศรางวัลออสการ์ปีนี้
เธออธิบายถึงเหตุผลในการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ ว่า “ฉันอยากให้ผู้คนได้สัมผัสด้วยว่ามันเป็นอย่างไร ไม่ใช่แค่เรื่องการข่มขืน แต่รวมถึงผลกระทบที่ตามมาที่คุณต้องเผชิญ”
สำหรับคดีความนั้น หลังจากที่อัยการปฏิเสธที่จะดำเนินคดีกับยามากูจิเนื่องจากขาดหลักฐาน อิโตะจึงฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายและเขียนหนังสือเกี่ยวกับประสบการณ์ของเธอ ทำให้เธอกลายเป็นสัญลักษณ์ของขบวนการ #MeToo ในญี่ปุ่น
ในที่สุด อิโตะชนะคดีฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากยามากูจิ โดยศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาขั้นสุดท้ายว่ามีการร่วมเพศโดยไม่ได้รับความยินยอม