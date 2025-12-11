นายกญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ ติดอันดับ 3 ผู้หญิงทรงอิทธิพลที่สุดในโลก​ ฟอร์บส์100

นิวยอร์ก (11 ธ.ค.) - นิตยสารฟอร์บส์จัดอันดับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ เป็นสตรีผู้ทรงอิทธิพลที่สุดอันดับ 3 ของโลก ในการประกาศรายชื่อสตรีผู้ทรงอิทธิพล 100 อันดับประจำปี 2025
นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่นอยู่ในอันดับรองจาก อูร์ซูลา ฟอน เดอร์ เลเยน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป และประธานสภายุโรปกลาง คริสติน ลาการ์ด ประธานธนาคารโลก อยู่ในอันดับที่ 1 จอร์เจีย เมโลนี นายกรัฐมนตรีอิตาลี อยู่ในอันดับที่ 4
นิตยสารฟอร์บส์ประกาศการจัดอันดับประจำปีครั้งที่ 22 โดยระบุว่า สตรีในรายชื่อนี้ "เป็นตัวแทนของบทใหม่ในการเป็นผู้นำระดับโลก ซึ่งกำหนดโดยนวัตกรรมที่ก้าวล้ำ สร้างผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์ ทรงอิทธิพลที่เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม และผลประกอบการทางการเงินที่ทำลายสถิติ"
ฟอร์บส์กล่าวว่า ทาคาอิจิ "เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่นในเดือนตุลาคม บริหารเศรษฐกิจมูลค่า 4.2 ล้านล้านดอลลาร์ ในช่วงเวลาที่ความมั่นคงด้านเซมิคอนดักเตอร์ การปรับโครงสร้างด้านกลาโหม และแรงกดดันด้านประชากรศาสตร์มาบรรจบกัน"
"การตัดสินใจทั้งหมดนี้จะกำหนดพลวัตอำนาจของเอเชียตะวันออกและความมั่นคงด้านการผลิตระดับโลก"
นิตยสารอธิบายว่า เธอเป็นนักอนุรักษ์นิยมสายแข็งที่ยกย่องอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ มาร์กาเร็ต แทตเชอร์ เป็นแบบอย่างทางการเมืองของเธอ
"ทาคาอิจิกำลังก้าวเข้าสู่บทบาทในขณะที่เศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลกกำลังเผชิญกับความท้าทายที่คุ้นเคยอย่างภาวะเงินเฟ้อและการชะงักงันของค่าจ้าง" นิตยสารเสริม
รายชื่อนี้ประกอบด้วยสตรีในหลากหลายอาชีพจาก 25 ประเทศ โดยร้อยละ 44 ดำรงตำแหน่งซีอีโอ และครึ่งหนึ่งของผู้ที่อยู่ในรายชื่อนั้นอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ
สตรีที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในภาคเอกชน คือ จูลี สวีท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทที่ปรึกษาด้านธุรกิจระดับโลกอย่าง Accenture ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 6
นอกจากทาคาอิจิ ซึ่งเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นเพียงคนเดียวในรายชื่อ100 นี้แล้ว ยังมีผู้หญิงจากประเทศและดินแดนต่างๆ ในเอเชียตะวันออก เช่น จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ ที่ได้รับการคัดเลือก รวมถึง แซนดี้ รัน ซู จากบริษัทอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีนอย่าง JD.com และ ตัน ซู ซาน จากกลุ่มธนาคาร DBS ในสิงคโปร์