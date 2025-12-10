xs
ญี่ปุ่นเตรียมคุมเข้มโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่ ปกป้องระบบนิเวศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพถ่ายเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2025 แสดงให้เห็นฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในพื้นที่ชุ่มน้ำคุชิโระในฮอกไกโด (เกียวโด)
โตเกียว (10​ ธ.ค.)​ - เจ้าหน้าที่กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า รัฐบาลญี่ปุ่นจะเสริมสร้างมาตรการคุ้มครองเพื่อปกป้องระบบนิเวศและภูมิทัศน์จากผลกระทบด้านลบของฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่

คาดว่ารัฐบาลจะแก้ไขพระราชบัญญัติธุรกิจไฟฟ้าอย่างเร็วที่สุดในปี 2026 โดยกำหนดให้องค์กรภายนอกตรวจสอบความปลอดภัยของการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าว

การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ใกล้กับพื้นที่ชุ่มน้ำคุชิโระในฮอกไกโดและพื้นที่อื่นๆ ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลว่าการพัฒนาเช่นนี้อาจทำลายที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จากหลายกระทรวง รวมถึงกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม และกระทรวงสิ่งแวดล้อม ได้ยื่นข้อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ซึ่งเป็นพรรครัฐบาล

พวกเขากล่าวว่า รัฐบาลจะตัดสินใจว่าจะแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายอนุรักษ์สัตว์ใกล้สูญพันธุ์หรือไม่ภายในฤดูร้อนปีหน้า

ข้อกังวลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ผลกระทบต่อสัตว์ป่าในท้องถิ่นและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ความเสี่ยงที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่ป่าและการสร้างคันดิน รวมถึงผลกระทบต่อภูมิทัศน์

การตรวจสอบความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนใหญ่ถูกมอบหมายให้แก่ผู้ประกอบการ ตามข้อเสนอ คณะกรรมการอิสระของรัฐบาลที่กำลังจะจัดตั้งขึ้น จะตรวจสอบแผนงานสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีกำลังการผลิตเกิน 10 กิโลวัตต์ด้วย

