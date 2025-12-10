ญี่ปุ่นเตรียมคุมเข้มโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่ ปกป้องระบบนิเวศ

โตเกียว (10 ธ.ค.) - เจ้าหน้าที่กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า รัฐบาลญี่ปุ่นจะเสริมสร้างมาตรการคุ้มครองเพื่อปกป้องระบบนิเวศและภูมิทัศน์จากผลกระทบด้านลบของฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่
คาดว่ารัฐบาลจะแก้ไขพระราชบัญญัติธุรกิจไฟฟ้าอย่างเร็วที่สุดในปี 2026 โดยกำหนดให้องค์กรภายนอกตรวจสอบความปลอดภัยของการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าว
การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ใกล้กับพื้นที่ชุ่มน้ำคุชิโระในฮอกไกโดและพื้นที่อื่นๆ ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลว่าการพัฒนาเช่นนี้อาจทำลายที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จากหลายกระทรวง รวมถึงกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม และกระทรวงสิ่งแวดล้อม ได้ยื่นข้อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการของพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ซึ่งเป็นพรรครัฐบาล
พวกเขากล่าวว่า รัฐบาลจะตัดสินใจว่าจะแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายอนุรักษ์สัตว์ใกล้สูญพันธุ์หรือไม่ภายในฤดูร้อนปีหน้า
ข้อกังวลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ผลกระทบต่อสัตว์ป่าในท้องถิ่นและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ความเสี่ยงที่เกิดจากการพัฒนาพื้นที่ป่าและการสร้างคันดิน รวมถึงผลกระทบต่อภูมิทัศน์
การตรวจสอบความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนใหญ่ถูกมอบหมายให้แก่ผู้ประกอบการ ตามข้อเสนอ คณะกรรมการอิสระของรัฐบาลที่กำลังจะจัดตั้งขึ้น จะตรวจสอบแผนงานสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีกำลังการผลิตเกิน 10 กิโลวัตต์ด้วย