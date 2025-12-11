น้ำพุร้อนกับวัฒนธรรมการผ่อนคลายของญี่ปุ่น

ปรัชญาการทำงานแบบ “เจแปนเวย์” ผ่านมุมมองของผู้บริหารชาวไทย ซึ่งผ่านประสบการณ์ทำงานกับชาวญี่ปุ่นมานานกว่า 10 ปี โดย ดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัทอิเดมิตสึ อพอลโล (ประเทศไทย) จำกัด
ตอนที่32
ในภาษาญี่ปุ่น คำว่า “温泉 (おんせん | Onsen)” หมายถึง “น้ำพุร้อนธรรมชาติ” ซึ่งเกิดจากน้ำใต้ดินที่มีความร้อนสูงจากพลังงานภูเขาไฟ และอุดมด้วยแร่ธาตุหลายชนิดแต่สำหรับคนญี่ปุ่น Onsen ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่อาบน้ำเพื่อคลายหนาวหรือผ่อนคลายกล้ามเนื้อเท่านั้นมันคือ วัฒนธรรม และ วิถีชีวิต ที่เชื่อมโยงผู้คน ธรรมชาติ และหัวใจเข้าด้วยกัน
เหตุผลที่คนญี่ปุ่นนิยมแช่ Onsen
1. แหล่งน้ำพุร้อนมากมายญี่ปุ่นมีแหล่ง Onsen กระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 3,000 แห่ง เนื่องจากตั้งอยู่บนแนวภูเขาไฟแปซิฟิกน้ำพุร้อนเหล่านี้มีแร่ธาตุที่เชื่อว่าช่วยบรรเทาอาการปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ ฟื้นฟูร่างกาย และบำรุงผิว
2. การเชื่อมโยงกับธรรมชาติ Onsen หลายแห่งตั้งอยู่ท่ามกลางภูเขา ป่าไม้ หรือริมทะเล
การแช่บ่อกลางแจ้ง (露天風呂 | Rotenburo) ทำให้ผู้คนได้สัมผัสอากาศเย็น เสียงน้ำไหล และความงามตามฤดูกาลเป็นการพักใจไปพร้อมกับพักกาย
3. พื้นที่แห่งความเท่าเทียมใน Onsen ทุกคนจะถอดเสื้อผ้าและอยู่ในสภาพธรรมชาติเท่าเทียมกันไม่มีเครื่องหมายบ่งบอกฐานะหรือตำแหน่งทางสังคมจึงเป็นพื้นที่ที่ลดกำแพงระหว่างผู้คนได้อย่างแท้จริง
4. การเคารพผู้อื่นการล้างตัวก่อนลงบ่อ การรักษาความสงบ และการดูแลความสะอาด เป็นส่วนหนึ่งของมารยาท (礼儀 | Reigi) และการคิดถึงคนรอบข้าง (思いやり | Omoiyari) ทุกคนทำเพื่อให้ผู้ที่มาใช้ต่อได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด
Tips
Onsen กับ Ofuro – เหมือนหรือต่างกัน
• Onsen คือบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มีแร่ธาตุ มักอยู่ตามเรียวกังหรือรีสอร์ต
• Ofuro (お風呂) คืออ่างอาบน้ำร้อนในบ้านหรือโรงแรมทั่วไป ใช้น้ำจากก๊อกหรือน้ำต้ม
Ofuro เป็นกิจวัตรประจำวัน ส่วน Onsen เป็นกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนและสัมผัสวัฒนธรรม
Onsen แม้จะมีขั้นตอนและกติกาเฉพาะ แต่ทั้งหมดมีเป้าหมายเพื่อความสุขและความสะดวกของทุกคน เป็นการใช้พื้นที่ร่วมกันด้วยความเคารพ และส่งต่อความสบายใจให้คนถัดไป
