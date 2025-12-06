คะแนนนิยมนายกฯ ญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ พุ่งทะยาน 75% หลังชูนโยบายชาตินิยม ปกป้องวัฒนธรรม และคุมเข้มคนเข้าเมือง ได้ใจชาวญี่ปุ่นอย่างล้นหลาม สะท้อนความเชื่อมั่นในความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่ง
ล่าสุด นิคเคอิสื่อญี่ปุ่นรายงาน (3 ธ.ค.) คะแนนนิยมของญี่ปุ่นที่มีต่อนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ พุ่งสูงถึง 75 เปอร์เซ็นต์ แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนอย่างล้นหลามต่อนโยบายสนับสนุนญี่ปุ่นและวัฒนธรรมของเธอ
ทั่วโลกกำลังเผชิญกับกระแสชาตินิยม แต่ปัจจุบันญี่ปุ่นกำลังเป็นผู้นำในการผลักดันด้วยการบังคับใช้กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองที่เข้มงวดและปกป้องอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ชาวญี่ปุ่นจำนวนมากมองว่านโยบายของทาคาอิจิเป็นสิ่งจำเป็นในการปกป้องประเทศจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ที่กำลังเผชิญกับปัญหาการอพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย
ผู้สนับสนุนของเธอโต้แย้งว่าญี่ปุ่นกำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าประเทศที่ทันสมัยสามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมไว้ได้โดยไม่ต้องตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากต่างประเทศหรือการล่มสลายทางประชากร
การปะทะทางการทูตกับจีนเมื่อเร็วๆ นี้ยิ่งทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในความเป็นผู้นำของเธอและแนวทางชาตินิยมของญี่ปุ่นมากขึ้น
ด้วยคะแนนเสียง 75 เปอร์เซ็นต์ที่เห็นด้วยกับรัฐบาลของเธอ ญี่ปุ่นกำลังส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าการอนุรักษ์วัฒนธรรมไม่ได้ล้าสมัย แต่เป็นสิ่งจำเป็น
ประเทศอื่นๆ ที่กำลังประสบปัญหาความมั่นคงชายแดนกำลังมองว่าญี่ปุ่นเป็นต้นแบบสำหรับการฟื้นฟูความสามัคคีในชาติ