นายกญี่ปุ่นย้ำจุดยืน เข้าใจและเคารพมุมมองจีนที่มีต่อไต้หวัน

นายกญี่ปุ่นท่าทีเปลี่ยน? กลับมาย้ำจุดยืนดั้งเดิม "เข้าใจและเคารพ" มุมมองจีนต่อไต้หวัน หลังเคยส่งสัญญาณว่าอาจใช้กำลังทหารเข้าช่วยหากไต้หวันถูกโจมตี สร้างความกังขาถึงจุดยืนที่แท้จริง
โยชิอากิ โนฮาระ ผู้สื่อข่าวบลูมเบิร์กได้รายงาน (4 ธ.ค.) ว่านายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่น ย้ำจุดยืนที่ยึดถือกันมายาวนานของประเทศว่า "เข้าใจและเคารพ" มุมมองของจีนที่มีต่อไต้หวัน ซึ่งเป็นความคิดเห็นที่ผู้ใช้โซเชียลมีเดียชาวจีนบางคนมองว่าเป็นความพยายามที่จะลบล้างคำพูดของเธอเมื่อเร็วๆ นี้
บลูมเบิร์กรายงาน (4 ธ.ค.) ทาคาอิจิกล่าวในรัฐสภาเมื่อวันพุธว่า “จุดยืนพื้นฐานของรัฐบาลญี่ปุ่นเกี่ยวกับไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ร่วมญี่ปุ่น-จีนเมื่อปี 1972”
บลูมเบิร์กระบุว่า ทาคาอิจิกล่าวในรัฐสภาเมื่อวันพุธ (3 ธ.ค.) เมื่อเธอถูกถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในจุดยืนอย่างเป็นทางการที่ญี่ปุ่นเคารพมุมมองของจีนที่ว่าไต้หวันเป็น “ส่วนหนึ่งของดินแดนของตนที่ไม่อาจแบ่งแยกได้” โดยไม่ได้ตกลงอย่างเฉพาะเจาะจงกับหลักการ ‘จีนเดียว’ หรือไม่
ก่อนหน้านี้ บลูมเบิร์กรายงาน (26 พ.ย.) ว่า นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่น กล่าวว่า เธอไม่ได้ลงรายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินของไต้หวันในคำกล่าวล่าสุดที่ถูกจีนวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง
ทาคาอิจิปกป้องคำพูดของเธอ โดยกล่าวว่า การกล่าวซ้ำคำตอบมาตรฐานของรัฐบาลซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการประชุมคณะกรรมาธิการรัฐสภา จะทำให้การประชุมครั้งนี้ไร้ความหมายไปโดยสิ้นเชิง
ทาคาอิจิกล่าวเสริมว่า "เธอยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับจีน ดังที่ได้ตกลงกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในการประชุมครั้งแรกเมื่อเดือนที่แล้ว"
“ฉันไม่ได้ตั้งใจจะพูดถึงรายละเอียดใดๆ” ทาคาอิจิกล่าวในรัฐสภาเมื่อวันพุธที่ผ่านมา เมื่อถูกถามถึงคำพูดของเธอ “เนื่องจากฉันถูกถามถึงกรณีเฉพาะเจาะจง ฉันจึงตอบอย่างจริงใจในบริบทนั้น”
นายกรัฐมนตรีได้เสนอเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาว่า ในบางสถานการณ์ ญี่ปุ่นอาจส่งกำลังทหารไปร่วมกับประเทศอื่นๆ หากจีนโจมตีไต้หวัน ซึ่งทำให้ปักกิ่งต้องใช้มาตรการทางเศรษฐกิจและการทูตเพื่อตอบโต้
เมื่อวันพุธ ทาคาอิจิย้ำว่าจุดยืนของรัฐบาลเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินในภูมิภาคยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
“โดยพิจารณาจากสถานการณ์เฉพาะของแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รัฐบาลจะพิจารณาอย่างรอบด้านโดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด” เธอกล่าว โดยอ้างถึงสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจกลายเป็นวิกฤตการณ์ร้ายแรงต่อญี่ปุ่น “ฉันได้กล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่า”
ความคิดเห็นของทาคาอิจิในวันพุธเกิดขึ้นเกือบหนึ่งเดือนหลังจากที่เธอกล่าวต่อรัฐสภาว่าการโจมตีไต้หวันโดยกองทัพปลดปล่อยประชาชนอาจก่อให้เกิด "สถานการณ์ภัยคุกคาม" ซึ่งอาจทำให้โตเกียวสามารถเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารได้
ทั้งนี้แถลงการณ์ร่วมจีน ญี่ปุ่น 1972 ระบุว่าญี่ปุ่น “ยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงภายใต้มาตรา 8 ของปฏิญญาพอทสดัม”และปฏิญญาไคโรในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1943 ซึ่งระบุว่าญี่ปุ่นต้องคืนดินแดนที่ยึดมาจากจีนในช่วงสงคราม ซึ่งเป็นเอกสารสนธิสัญญาทางกฎหมายที่สนับสนุนไต้หวันในฐานะส่วนหนึ่งของจีน
ในแถลงการณ์ร่วมของทั้งสองประเทศในปี 1972 ที่ประกาศความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ โตเกียวไม่ได้เห็นพ้องกับหลักการนี้โดยเฉพาะ แต่ระบุว่า “เข้าใจและเคารพอย่างเต็มที่” ในมุมมองของจีนที่ว่าไต้หวันเป็น “ส่วนที่ไม่อาจแบ่งแยกได้” ในดินแดนของตน