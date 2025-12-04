xs
นายกญี่ปุ่นย้ำจุดยืน เข้าใจและเคารพมุมมองจีนที่มีต่อไต้หวัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



นายกญี่ปุ่นท่าทีเปลี่ยน? กลับมาย้ำจุดยืนดั้งเดิม "เข้าใจและเคารพ" มุมมองจีนต่อไต้หวัน หลังเคยส่งสัญญาณว่าอาจใช้กำลังทหารเข้าช่วยหากไต้หวันถูกโจมตี สร้างความกังขาถึงจุดยืนที่แท้จริง

โยชิอากิ โนฮาระ​ ผู้สื่อข่าวบลูมเบิร์ก​ได้รายงาน​ (4 ธ.ค.)​ ว่า​นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่น ย้ำจุดยืนที่ยึดถือกันมายาวนานของประเทศว่า​ "เข้าใจและเคารพ" มุมมองของจีนที่มีต่อไต้หวัน ซึ่งเป็นความคิดเห็นที่ผู้ใช้โซเชียลมีเดียชาวจีนบางคนมองว่าเป็นความพยายามที่จะลบล้างคำพูดของเธอเมื่อเร็วๆ นี้

บลูมเบิร์ก​รายงาน​ (4​ ธ.ค.)​ ทาคาอิจิกล่าวในรัฐสภาเมื่อวันพุธ​ว่า​ “จุดยืนพื้นฐานของรัฐบาลญี่ปุ่นเกี่ยวกับไต้หวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลงจากที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ร่วมญี่ปุ่น-จีนเมื่อปี 1972”

บลูมเบิร์ก​ระบุว่า​ ทาคาอิจิกล่าวในรัฐสภาเมื่อวันพุธ (3​ ธ.ค.)​ เมื่อเธอถูกถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในจุดยืนอย่างเป็นทางการที่ญี่ปุ่นเคารพมุมมองของจีนที่ว่าไต้หวันเป็น “ส่วนหนึ่งของดินแดนของตนที่ไม่อาจแบ่งแยกได้” โดยไม่ได้ตกลงอย่างเฉพาะเจาะจงกับหลักการ ‘จีนเดียว’ หรือไม่

ก่อนหน้านี้​ บลูมเบิร์ก​รายงาน​ (26​ พ.ย.)​ ว่า​ นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่น กล่าวว่า เธอไม่ได้ลงรายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินของไต้หวันในคำกล่าวล่าสุดที่ถูกจีนวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง

ทาคาอิจิปกป้องคำพูดของเธอ โดยกล่าวว่า การกล่าวซ้ำคำตอบมาตรฐานของรัฐบาลซ้ำแล้วซ้ำเล่าในการประชุมคณะกรรมาธิการรัฐสภา จะทำให้การประชุมครั้งนี้ไร้ความหมายไปโดยสิ้นเชิง

ทาคาอิจิกล่าวเสริมว่า "เธอยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับจีน ดังที่ได้ตกลงกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในการประชุมครั้งแรกเมื่อเดือนที่แล้ว"

“ฉันไม่ได้ตั้งใจจะพูดถึงรายละเอียดใดๆ” ทาคาอิจิกล่าวในรัฐสภาเมื่อวันพุธที่ผ่านมา เมื่อถูกถามถึงคำพูดของเธอ “เนื่องจากฉันถูกถามถึงกรณีเฉพาะเจาะจง ฉันจึงตอบอย่างจริงใจในบริบทนั้น”

นายกรัฐมนตรีได้เสนอเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาว่า ในบางสถานการณ์ ญี่ปุ่นอาจส่งกำลังทหารไปร่วมกับประเทศอื่นๆ หากจีนโจมตีไต้หวัน ซึ่งทำให้ปักกิ่งต้องใช้มาตรการทางเศรษฐกิจและการทูตเพื่อตอบโต้

เมื่อวันพุธ ทาคาอิจิย้ำว่าจุดยืนของรัฐบาลเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินในภูมิภาคยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

“โดยพิจารณาจากสถานการณ์เฉพาะของแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รัฐบาลจะพิจารณาอย่างรอบด้านโดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด” เธอกล่าว โดยอ้างถึงสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจกลายเป็นวิกฤตการณ์ร้ายแรงต่อญี่ปุ่น “ฉันได้กล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่า”

ความคิดเห็นของทาคาอิจิในวันพุธเกิดขึ้นเกือบหนึ่งเดือนหลังจากที่เธอกล่าวต่อรัฐสภาว่าการโจมตีไต้หวันโดยกองทัพปลดปล่อยประชาชนอาจก่อให้เกิด "สถานการณ์ภัยคุกคาม" ซึ่งอาจทำให้โตเกียวสามารถเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารได้

ทั้งนี้แถลงการณ์ร่วมจีน​ ญี่ปุ่น​ 1972​ ระบุว่าญี่ปุ่น “ยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงภายใต้มาตรา 8 ของปฏิญญาพอทสดัม”และปฏิญญาไคโรในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1943 ซึ่งระบุว่าญี่ปุ่นต้องคืนดินแดนที่ยึดมาจากจีนในช่วงสงคราม ซึ่งเป็นเอกสารสนธิสัญญาทางกฎหมายที่สนับสนุนไต้หวันในฐานะส่วนหนึ่งของจีน

ในแถลงการณ์ร่วมของทั้งสองประเทศในปี 1972 ที่ประกาศความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ โตเกียวไม่ได้เห็นพ้องกับหลักการนี้โดยเฉพาะ แต่ระบุว่า “เข้าใจและเคารพอย่างเต็มที่” ในมุมมองของจีนที่ว่าไต้หวันเป็น “ส่วนที่ไม่อาจแบ่งแยกได้” ในดินแดนของตน

