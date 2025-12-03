นายกญี่ปุ่นยืนยันจุดยืน ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน ยึดตามแถลงการณ์ปี 1972

นายกฯ ญี่ปุ่นสยบความตึงเครียด ยืนยันจุดยืนเดิมไม่เปลี่ยน ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน ตามแถลงการณ์ร่วมปี 1972 ที่ยึดถือมายาวนาน
เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงาน (3 ธ.ค.) ซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ยืนยันอีกครั้งว่า "ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน"
นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่าจุดยืนของโตเกียวยังคงเดิม หลังจากความขัดแย้งกับจีนมาหลายสัปดาห์ นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่น ได้ยืนยันอีกครั้งถึงอำนาจอธิปไตยของปักกิ่งเหนือไต้หวัน
ในการตอบคำถามของสมาชิกรัฐสภาวันนี้ (3 ธ.ค.) ทาคาอิจิได้กล่าวต่อรัฐสภาญี่ปุ่นว่าจุดยืนของโตเกียวบนเกาะแห่งนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และอ้างถึงพันธสัญญาในปี 1972 ที่นำไปสู่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างปักกิ่งและโตเกียว
ทาคาอิจิกล่าวว่า “จุดยืนพื้นฐานของรัฐบาลญี่ปุ่นเกี่ยวกับไต้หวันยังคงเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ร่วมญี่ปุ่น-จีน ปี 1972 และไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อจุดยืนนี้”
ตามแถลงการณ์ปี 1972 “รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนขอย้ำว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ในดินแดนของสาธารณรัฐประชาชนจีน” และรัฐบาลญี่ปุ่น “เข้าใจและเคารพจุดยืนนี้อย่างถ่องแท้”
แถลงการณ์ยังระบุด้วยว่าญี่ปุ่น “ยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงภายใต้มาตรา 8 ของปฏิญญาพอทสดัม”และปฏิญญาไคโรในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1943 ซึ่งระบุว่าญี่ปุ่นต้องคืนดินแดนที่ยึดมาจากจีนในช่วงสงคราม ซึ่งเป็นเอกสารสนธิสัญญาทางกฎหมายที่สนับสนุนไต้หวันในฐานะส่วนหนึ่งของจีน
ความคิดเห็นของทาคาอิจิในวันพุธเกิดขึ้นเกือบหนึ่งเดือนหลังจากที่เธอกล่าวต่อรัฐสภาว่าการโจมตีไต้หวันโดยกองทัพปลดปล่อยประชาชนอาจก่อให้เกิด "สถานการณ์ภัยคุกคาม" ซึ่งอาจทำให้โตเกียวสามารถเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารได้