นายกญี่ปุ่นยืนยันจุดยืน ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน ยึดตามแถลงการณ์ปี 1972

เซาท์​ไชน่า​มอร์นิ่ง​โพสต์​ รายงาน​ (3 ธ.ค.)​ ซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ยืนยันอีกครั้งว่า​ "ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน"

นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่าจุดยืนของโตเกียวยังคงเดิม หลังจากความขัดแย้งกับจีนมาหลายสัปดาห์ นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่น ได้ยืนยันอีกครั้งถึงอำนาจอธิปไตยของปักกิ่งเหนือไต้หวัน

ในการตอบคำถามของสมาชิกรัฐสภาวันนี้​ (3 ธ.ค.)​ ทาคาอิจิได้กล่าวต่อรัฐสภาญี่ปุ่นว่าจุดยืนของโตเกียวบนเกาะแห่งนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และอ้างถึงพันธสัญญาในปี 1972 ที่นำไปสู่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างปักกิ่งและโตเกียว

ทาคาอิจิกล่าวว่า “จุดยืนพื้นฐานของรัฐบาลญี่ปุ่นเกี่ยวกับไต้หวันยังคงเป็นไปตามที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ร่วมญี่ปุ่น-จีน ปี 1972 และไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อจุดยืนนี้”

ตามแถลงการณ์ปี 1972 “รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนขอย้ำว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ในดินแดนของสาธารณรัฐประชาชนจีน” และรัฐบาลญี่ปุ่น “เข้าใจและเคารพจุดยืนนี้อย่างถ่องแท้”

แถลงการณ์ยังระบุด้วยว่าญี่ปุ่น “ยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงภายใต้มาตรา 8 ของปฏิญญาพอทสดัม”และปฏิญญาไคโรในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 1943 ซึ่งระบุว่าญี่ปุ่นต้องคืนดินแดนที่ยึดมาจากจีนในช่วงสงคราม ซึ่งเป็นเอกสารสนธิสัญญาทางกฎหมายที่สนับสนุนไต้หวันในฐานะส่วนหนึ่งของจีน

ความคิดเห็นของทาคาอิจิในวันพุธเกิดขึ้นเกือบหนึ่งเดือนหลังจากที่เธอกล่าวต่อรัฐสภาว่าการโจมตีไต้หวันโดยกองทัพปลดปล่อยประชาชนอาจก่อให้เกิด "สถานการณ์ภัยคุกคาม" ซึ่งอาจทำให้โตเกียวสามารถเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารได้

