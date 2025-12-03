พิษการเมือง มากิ โอสึกิ นักร้องวันพีซ ถูกสั่งหยุดร้องเพลงกลางเวทีที่จีน

นักร้องวันพีซถูกสั่งหยุดแสดงกลางคันที่เซี่ยงไฮ้ จุดกระแสวิจารณ์เดือดในจีน หวั่นเป็นผลจากความตึงเครียดทางการเมืองกับญี่ปุ่นที่ร้อนระอุขึ้น
(1 ธ.ค.) คอนเสิร์ตของนักร้องสาวชาวญี่ปุ่นในเซี่ยงไฮ้ถูกระงับอย่างกะทันหันเมื่อวันศุกร์ทีีผ่านมา ก่อให้เกิดข้อกล่าวหาเรื่องมาตรการควบคุมที่เข้มงวดเกินไป ท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากความคิดเห็นของโตเกียวเกี่ยวกับไต้หวัน
มากิ โอสึกิ กำลังแสดงอยู่กลางเวทีในงานอีเวนต์อนิเมะ เมื่อระบบเสียงถูกปิดลง ทั้งที่ร้องยังไม่จบเพลง โดยผู้จัดงานขึ้นมาบอกให้เธอออกจากเวที
โอสึกิ ซึ่งเป็นที่รู้จักจากการร้องเพลงประกอบอนิเมะยอดนิยมเรื่องวันพีซ ได้ “กลับบ้านอย่างปลอดภัย” ตามแถลงการณ์ที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเธอ
“นอกจากการยกเลิกแล้ว ก็ไม่มีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น และเราได้รับความช่วยเหลืออย่างดีจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น” แถลงการณ์ระบุ
ผู้คนกำลังวิตกกังวลว่าความคิดเห็นของทาคาอิจิเกี่ยวกับไต้หวันทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและญี่ปุ่นตกต่ำลงทุกด้าน