อายูมิ ฮามาซากิ​ เล่นเพื่อแฟนเพลงในฮอลล์ที่ว่างเปล่า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


อายูมิ ฮามาซากิ ได้จัดการแสดงบนเวทีเต็มรูปแบบต่อหน้าเก้าอี้ว่างเปล่า ณ เซี่ยงไฮ้? โอเรียนทัล สปอร์ต?เซน?เตอร์?
หลังจากที่ทางการจีนได้ยกเลิกการแสดงของเธอที่เซี่ยงไฮ้เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายนอย่างกะทันหันเมื่อหนึ่งวันก่อน​​  อายูมิ ฮามาซากิ ได้จัดการแสดงบนเวทีเต็มรูปแบบต่อหน้าเก้าอี้ว่างเปล่า ณ เซี่ยงไฮ้​ โอเรียนทัล สปอร์ต​เซน​เตอร์​ สถานที่จัดงาน เพื่อที่เธอจะได้บันทึกเสียงการแสดงนี้ให้กับแฟนๆ ในภายหลัง

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน หลังจากคอนเสิร์ตของอายูมิ ฮามาซากิ ถูกยกเลิก แฟนๆ ชาวจีนและญี่ปุ่น​ที่ไม่สามารถเข้าไปในสถานที่จัดงานได้ก็แยกย้ายกันไป แต่กลับรวมตัวกันที่ร้านกาแฟในธีมฮามาซากิแทน

การรวมตัวของแฟนๆ ครั้งนี้เป็นวิธีแสดงการสนับสนุนอายูมิ ฮามาซากิ ซึ่งกำลังร้องเพลงให้กับเก้าอี้ผู้ชมที่ว่างเปล่า





