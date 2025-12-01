อายูมิ ฮามาซากิ​ เล่นเพื่อแฟนเพลงในฮอลล์ที่ว่างเปล่า

หลังจากที่ทางการจีนได้ยกเลิกการแสดงของเธอที่เซี่ยงไฮ้เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายนอย่างกะทันหันเมื่อหนึ่งวันก่อน อายูมิ ฮามาซากิ ได้จัดการแสดงบนเวทีเต็มรูปแบบต่อหน้าเก้าอี้ว่างเปล่า ณ เซี่ยงไฮ้ โอเรียนทัล สปอร์ตเซนเตอร์ สถานที่จัดงาน เพื่อที่เธอจะได้บันทึกเสียงการแสดงนี้ให้กับแฟนๆ ในภายหลัง
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน หลังจากคอนเสิร์ตของอายูมิ ฮามาซากิ ถูกยกเลิก แฟนๆ ชาวจีนและญี่ปุ่นที่ไม่สามารถเข้าไปในสถานที่จัดงานได้ก็แยกย้ายกันไป แต่กลับรวมตัวกันที่ร้านกาแฟในธีมฮามาซากิแทน
การรวมตัวของแฟนๆ ครั้งนี้เป็นวิธีแสดงการสนับสนุนอายูมิ ฮามาซากิ ซึ่งกำลังร้องเพลงให้กับเก้าอี้ผู้ชมที่ว่างเปล่า