ญี่ปุ่นอัตราว่างงานทรงตัว 2.6% เดือน​ ต.ค. ภาวะตลาดแรงงานยังตึง

ญี่ปุ่นเผชิญภาวะแรงงานตึงตัว อัตราว่างงานคงที่ร้อยละ 2.6 เป็นเดือนที่ 3 แต่สวนทางกับจำนวนคนตกงานที่กลับเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนภาพรวมตลาดที่ซับซ้อน
โตเกียว (28 พ.ย.) - อัตราการว่างงานของญี่ปุ่นในเดือนตุลาคมทรงตัวเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกันที่ 2.6% แต่จำนวนผู้ว่างงานยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ผู้หญิงเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น จากข้อมูลของรัฐบาลเมื่อวันศุกร์
กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารระบุว่า จำนวนแรงงานหญิงอยู่ที่ 31.59 ล้านคน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่มีข้อมูลเปรียบเทียบในเดือนมกราคม พ.ศ. 2496
การเพิ่มขึ้นของการจ้างงานหญิงอย่างเห็นได้ชัดเป็นผลมาจากการปรับขึ้นค่าจ้างและปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่กระทรวงท่านหนึ่งกล่าวว่าสถานการณ์แรงงานโดยรวม "ยังคงไม่เลวร้าย"
ในบรรดาผู้ที่ไม่มีงานทำ มีผู้ลาออกจากงานโดยไม่สมัครใจ 460,000 คน เพิ่มขึ้น 7.0% จากเดือนกันยายน ขณะที่จำนวนผู้หางานใหม่เพิ่มขึ้น 4.2% สู่ระดับ 500,000 คน
กระทรวงแรงงานระบุว่า หากจำแนกตามอุตสาหกรรม ตำแหน่งงานใหม่ลดลงในทั้ง 11 ภาคส่วนหลัก ยกเว้นภาคการศึกษา ซึ่งเพิ่มขึ้น 10.5% จากปีก่อนหน้า
ภาคบริการที่พักและร้านอาหารมีการจ้างงานลดลง 16.1% ขณะที่ภาคค้าส่งและค้าปลีกลดลง 12.8% สะท้อนให้เห็นถึงความระมัดระวังของนายจ้าง เนื่องจากค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ยต่อชั่วโมงสำหรับแรงงานเริ่มปรับตัวสูงขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคม