ญี่ปุ่นเล็งเพิ่มมาตรการคัดกรองต่างชาติ.เข้มงวดขอสัญชาติ

ญี่ปุ่นจ่อคุมเข้มกฎขอสัญชาติสำหรับชาวต่างชาติ หลังพบเงื่อนไขผ่อนปรนกว่าการขอพำนักถาวร เล็งเพิ่มระยะเวลาอาศัยขั้นต่ำจาก 5 ปี และตรวจสอบประวัติการชำระภาษีเข้มงวดยิ่งขึ้น
โตเกียว (27 พ.ย.) - แหล่งข่าวใกล้ชิดเผยเมื่อวันอังคารว่า ญี่ปุ่นกำลังพิจารณาเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองชาวต่างชาติที่ต้องการขอสัญชาติญี่ปุ่น โดยอาจขยายระยะเวลาการพำนักอาศัยขั้นต่ำ 5 ปี ออกไป ขณะที่ญี่ปุ่นกำลังดำเนินการทบทวนนโยบายเกี่ยวกับชาวต่างชาติ
แหล่งข่าวกล่าวว่า รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ อาจใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นในกระบวนการยื่นคำร้องเกี่ยวกับการค้างชำระภาษีหรือเบี้ยประกันสังคมก่อนหน้านี้
ในการประชุมรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ทาคาอิจิได้สั่งการให้ฮิโรชิ ฮิรากุจิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พิจารณาเพิ่มความเข้มงวดของกฎระเบียบเกี่ยวกับการขอสัญชาติญี่ปุ่น
คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังจากกลุ่มศึกษาภายใต้การนำของนายเคสุเกะ ซูซูกิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้น ระบุไว้ในรายงานที่เผยแพร่เมื่อเดือนสิงหาคมว่า ข้อกำหนดสำหรับการขอสัญชาติญี่ปุ่นนั้น "ผ่อนปรน" มากกว่าข้อกำหนดสำหรับการพำนักถาวร
ก่อนยื่นคำร้องขอถิ่นที่อยู่ถาวร ผู้สมัครจะต้องพำนักอยู่ในญี่ปุ่นอย่างน้อย 10 ปี รวมถึงข้อกำหนดอื่นๆ
นโยบายเกี่ยวกับชาวต่างชาติในญี่ปุ่นกลายเป็นประเด็นร้อนในญี่ปุ่น เนื่องจากจำนวนชาวต่างชาติในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น รัฐบาลกลางภายใต้การนำของนายทาคาอิจิ จึงตัดสินใจที่จะใช้มาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยกล่าวว่ารัฐบาลต้องการ "สร้างสังคมที่ปลอดภัย มั่นคง เป็นระเบียบ และเปิดกว้างสำหรับประชาชนและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศของเรา"
พระราชบัญญัติสัญชาติของญี่ปุ่นกำหนดข้อกำหนดขั้นต่ำสำหรับผู้ที่ต้องการขอสัญชาติ ซึ่งรวมถึงพำนักอยู่ในญี่ปุ่นอย่างน้อยห้าปีติดต่อกัน เป็นบุคคลที่มี "ความประพฤติดี" และมีฐานะทางการเงินที่เพียงพอจากทรัพย์สินหรือทักษะของผู้สมัครเอง หรือของคู่สมรสหรือญาติคนอื่นๆ
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขขั้นต่ำเหล่านี้ การแปลงสัญชาติอาจไม่ได้รับการอนุมัติเสมอไป
เพื่อให้มีสิทธิ์ ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามภาระผูกพันสาธารณะอย่างถูกต้อง เช่น การชำระภาษีและเบี้ยประกันสังคม นอกเหนือจากการมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดการพำนักขั้นต่ำอย่างน้อย 10 ปี
ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมรายงานว่า ในปี พ.ศ. 2567 มีผู้ยื่นขอแปลงสัญชาติทั้งสิ้น 12,248 คน โดยได้รับอนุมัติ 8,863 คน และถูกปฏิเสธ 639 คน