ต่างชาติแห่ซื้อคอนโดโตเกียว ดันยอดพุ่งสองเท่าในครึ่งปี 68

ตลาดคอนโดโตเกียวป่วน ทุนต่างชาติแห่ซื้อเก็งกำไรดันยอดพุ่งสองเท่าในครึ่งปี รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมพิจารณามาตรการคุมเข้ม หวั่นราคาบ้านสูงเกินจริงสำหรับคนในประเทศ
โตเกียว (26 พ.ย) - กระทรวงที่ดินระบุว่า ผลสำรวจธุรกรรมคอนโดมิเนียมใหม่ในเขตเมืองใหญ่ พบว่าผู้ซื้อที่มีภูมิลำเนาต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยโตเกียวมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเป็น 3.0% ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568
นักวิเคราะห์กล่าวว่า เชื่อว่ามีการซื้อเก็งกำไรที่ดันราคาให้สูงขึ้นโดยไม่ได้มีความต้องการที่แท้จริง ซึ่งกระตุ้นให้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ พิจารณามาตรการรับมือ โดยไม่คำนึงว่าผู้ซื้อจะอยู่ในญี่ปุ่นหรือต่างประเทศ
เมื่อจำกัดเฉพาะใน 6 เขตใจกลางกรุงโตเกียว รวมถึงเขตชิโยดะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระราชวังอิมพีเรียล สำนักงานรัฐบาลหลายแห่ง และธุรกิจชั้นนำ สัดส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก 3.2% เป็น 7.5% ซึ่งตอกย้ำถึงการเพิ่มขึ้นของการซื้อขายที่เชื่อมโยงกับที่อยู่ต่างประเทศ
ผู้ซื้อส่วนใหญ่จดทะเบียนในไต้หวัน รองลงมาคือจีน สิงคโปร์ ฮ่องกง และสหราชอาณาจักร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน ยาซูชิ คาเนโกะ ยอมรับว่ารัฐบาลญี่ปุ่นไม่มีข้อมูลสัญชาติของผู้ซื้อ แต่กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันอังคารว่า "ธุรกรรมเก็งกำไรที่ไม่ได้อิงกับความต้องการที่แท้จริงนั้นไม่พึงปรารถนา"
เขากล่าวว่ากระทรวงจะทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อควบคุมกิจกรรมดังกล่าว โดยแหล่งข่าวใกล้ชิดกล่าวว่าญี่ปุ่นกำลังพิจารณาระบบที่จะกำหนดให้ผู้ยื่นจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ต้องเปิดเผยสัญชาติ
นอกกรุงโตเกียว ซัปโปโร ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเกาะฮอกไกโด มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเกือบสามเท่า จาก 0.7% เป็น 2.0% ตัวเลขในจังหวัดคานางาวะ ซึ่งอยู่ติดกับเมืองหลวงของญี่ปุ่น ก็เพิ่มขึ้นจาก 0.3% เป็น 1.0% เช่นกัน
การสำรวจนี้จัดทำโดยกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว เป็นครั้งแรก ท่ามกลางความกังวลว่าการซื้อเก็งกำไรของผู้ซื้อชาวต่างชาติกำลังผลักดันให้ราคาคอนโดมิเนียมสูงขึ้น
เนื่องจากข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินไม่ได้ระบุสัญชาติ กระทรวงจึงระบุผู้ซื้อตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในข้อมูลเหล่านั้น
บางคนแสดงความกังวลเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลสัญชาติในข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมระบุว่าข้อมูลอาจถูกเจาะจงและ "นำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน"
แหล่งข่าวกล่าวว่า รัฐบาลกำลังพิจารณาที่จะขอรายละเอียดเกี่ยวกับสัญชาติ แต่น่าจะเก็บข้อมูลไว้ใช้เองแทนที่จะเปิดเผยในข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน
ทาคาอิจิ ซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ได้ให้คำมั่นว่าจะบังคับใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการได้มาซึ่งที่ดินของชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ผู้มีถิ่นพำนักอาศัย เนื่องจากเธอได้ดำเนินนโยบายที่สอดคล้องกับมุมมองอนุรักษ์นิยมและแข็งกร้าวของเธอเกี่ยวกับการป้องกันประเทศและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ