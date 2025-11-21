ความพยายามที่มากกว่าคำว่า ‘สู้ ๆ’

ปรัชญาการทำงานแบบ “เจแปนเวย์” ผ่านมุมมองของผู้บริหารชาวไทย ซึ่งผ่านประสบการณ์ทำงานกับชาวญี่ปุ่นมานานกว่า 10 ปี...โดย ดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัทอิเดมิตสึ อพอลโล (ประเทศไทย) จำกัด
ตอนที่ 30
ถ้าคุณเคยใช้ชีวิตหรือทำงานกับคนญี่ปุ่น คงเคยได้ยินคำว่า “頑張ってください!” (Gambatte kudasai) หรือที่ย่อกันบ่อย ๆ ว่า “Gambatte!” แปลตรง ๆ ได้ว่า “พยายามเข้านะ!” หรือ “สู้ ๆ!”
ฟังดูอ่อนโยน เรียบง่าย เหมือนคำปลอบใจทั่วไป แต่เมื่อผมได้ทำงานกับชาวญี่ปุ่นจริง ๆ ผมพบว่า…Gambaru ไม่ใช่แค่คำพูดให้กำลังใจ แต่มันคือ คำมั่นสัญญาต่อหน้าที่ ต่อทีม และต่อศักดิ์ศรีของตัวเอง
ผมจำได้ว่าเคยร่วมงานกับหัวหน้าฝ่ายผลิตชาวญี่ปุ่นคนหนึ่ง เขาอายุเกินหกสิบปีแล้ว แต่ยังลงมาตรวจเครื่องจักรด้วยตัวเองทุกวัน ไม่ใช่เพราะไม่มีทีมงาน แต่เพราะเขารู้ว่า ในวันที่ปัญหาเกิด…หัวหน้าควรอยู่ในที่ที่หนักที่สุด
วันหนึ่ง เครื่องจักรสำคัญเกิดขัดข้อง ทุกคนวิ่งวุ่นตามช่าง ตามชิ้นส่วน แต่เขากลับเงียบ…แล้วพูดกับผมแค่คำเดียว “Gambaru.”แล้วเขาก็เดินไปหยิบเครื่องมือ และเริ่มลงมือช่วยด้วยตัวเอง
คืนนั้นกว่าระบบจะกลับมาทำงานได้ใช้เวลาไปนานจนค่ำ เขาเป็นคนสุดท้ายที่ออกจากโรงงาน ไม่มีคำว่าเหนื่อย ไม่มีคำว่า “ผมไม่ใช่ช่าง” และไม่มีคำขอบคุณที่เขารอรับจากใคร สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากเขาในวันนั้นคือ Gambaru ไม่ได้แปลว่า “พยายามให้เสร็จ” แต่มันคือ “ทำให้ดีที่สุด จนกว่าจะไม่มีอะไรเหลือให้เสียใจ”
คนญี่ปุ่นจำนวนมากที่ผมเคยร่วมงานด้วย ไม่ค่อยพูดว่าเหนื่อย
ไม่บ่นว่าอยากลา และไม่เคยยกความลำบากเป็นข้ออ้างเพราะเขาถือว่า…การ “พยายามต่อไป” คือเกียรติของคนทำงานบางครั้งเขาอาจไม่ได้เก่งกว่า แต่เขาทำได้สำเร็จ…เพราะเขา Gambaru ได้ลึกกว่า
ผมได้นำแนวคิดนี้กลับมาสอนคนรุ่นใหม่ในบริษัท หลายคนในยุคนี้เติบโตมากับคำว่า “ทำให้ดีพอ” แต่ผมเชื่อว่า…ถ้าเราอยากยืนได้อย่างมั่นคงในระยะยาว เราต้องสอนคำอีกคำหนึ่งควบคู่กันไปคือ “Gambaru” – ทำให้เต็มที่ แม้ไม่มีใครเห็น แม้ไม่มีใครชมและแม้บางครั้งผลลัพธ์จะไม่เป็นไปดังหวัง แต่เราจะรู้ว่า…เราไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ข้างหลัง
ความพยายามที่เงียบที่สุด มักสร้างผลลัพธ์ที่มั่นคงที่สุด Gambaru ไม่ได้ดัง ไม่หวือหวา ไม่ต้องโพสต์ลงโซเชียลแต่มันคือสิ่งที่หล่อหลอมคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่ใครก็ไว้ใจได้ และในวันที่ชีวิตเจอทางแคบ ทางมืด ทางที่ไม่มั่นใจแค่มีคำว่า “Gambaru” อยู่ในใจ…ก็เพียงพอแล้วที่จะก้าวต่อไป
“Gambaru…ไม่ใช่คำบอกให้คนอื่นสู้แต่มันคือคำที่เรากระซิบกับตัวเอง
ว่าเราจะไม่ทิ้งหัวใจของเราไว้กลางทาง”
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัทอิเดมิตสึ อพอลโล (ประเทศไทย) จำกัด
ตอนที่ 30
ถ้าคุณเคยใช้ชีวิตหรือทำงานกับคนญี่ปุ่น คงเคยได้ยินคำว่า “頑張ってください!” (Gambatte kudasai) หรือที่ย่อกันบ่อย ๆ ว่า “Gambatte!” แปลตรง ๆ ได้ว่า “พยายามเข้านะ!” หรือ “สู้ ๆ!”
ฟังดูอ่อนโยน เรียบง่าย เหมือนคำปลอบใจทั่วไป แต่เมื่อผมได้ทำงานกับชาวญี่ปุ่นจริง ๆ ผมพบว่า…Gambaru ไม่ใช่แค่คำพูดให้กำลังใจ แต่มันคือ คำมั่นสัญญาต่อหน้าที่ ต่อทีม และต่อศักดิ์ศรีของตัวเอง
ผมจำได้ว่าเคยร่วมงานกับหัวหน้าฝ่ายผลิตชาวญี่ปุ่นคนหนึ่ง เขาอายุเกินหกสิบปีแล้ว แต่ยังลงมาตรวจเครื่องจักรด้วยตัวเองทุกวัน ไม่ใช่เพราะไม่มีทีมงาน แต่เพราะเขารู้ว่า ในวันที่ปัญหาเกิด…หัวหน้าควรอยู่ในที่ที่หนักที่สุด
วันหนึ่ง เครื่องจักรสำคัญเกิดขัดข้อง ทุกคนวิ่งวุ่นตามช่าง ตามชิ้นส่วน แต่เขากลับเงียบ…แล้วพูดกับผมแค่คำเดียว “Gambaru.”แล้วเขาก็เดินไปหยิบเครื่องมือ และเริ่มลงมือช่วยด้วยตัวเอง
คืนนั้นกว่าระบบจะกลับมาทำงานได้ใช้เวลาไปนานจนค่ำ เขาเป็นคนสุดท้ายที่ออกจากโรงงาน ไม่มีคำว่าเหนื่อย ไม่มีคำว่า “ผมไม่ใช่ช่าง” และไม่มีคำขอบคุณที่เขารอรับจากใคร สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากเขาในวันนั้นคือ Gambaru ไม่ได้แปลว่า “พยายามให้เสร็จ” แต่มันคือ “ทำให้ดีที่สุด จนกว่าจะไม่มีอะไรเหลือให้เสียใจ”
คนญี่ปุ่นจำนวนมากที่ผมเคยร่วมงานด้วย ไม่ค่อยพูดว่าเหนื่อย
ไม่บ่นว่าอยากลา และไม่เคยยกความลำบากเป็นข้ออ้างเพราะเขาถือว่า…การ “พยายามต่อไป” คือเกียรติของคนทำงานบางครั้งเขาอาจไม่ได้เก่งกว่า แต่เขาทำได้สำเร็จ…เพราะเขา Gambaru ได้ลึกกว่า
ผมได้นำแนวคิดนี้กลับมาสอนคนรุ่นใหม่ในบริษัท หลายคนในยุคนี้เติบโตมากับคำว่า “ทำให้ดีพอ” แต่ผมเชื่อว่า…ถ้าเราอยากยืนได้อย่างมั่นคงในระยะยาว เราต้องสอนคำอีกคำหนึ่งควบคู่กันไปคือ “Gambaru” – ทำให้เต็มที่ แม้ไม่มีใครเห็น แม้ไม่มีใครชมและแม้บางครั้งผลลัพธ์จะไม่เป็นไปดังหวัง แต่เราจะรู้ว่า…เราไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ข้างหลัง
ความพยายามที่เงียบที่สุด มักสร้างผลลัพธ์ที่มั่นคงที่สุด Gambaru ไม่ได้ดัง ไม่หวือหวา ไม่ต้องโพสต์ลงโซเชียลแต่มันคือสิ่งที่หล่อหลอมคนธรรมดาให้กลายเป็นคนที่ใครก็ไว้ใจได้ และในวันที่ชีวิตเจอทางแคบ ทางมืด ทางที่ไม่มั่นใจแค่มีคำว่า “Gambaru” อยู่ในใจ…ก็เพียงพอแล้วที่จะก้าวต่อไป
“Gambaru…ไม่ใช่คำบอกให้คนอื่นสู้แต่มันคือคำที่เรากระซิบกับตัวเอง
ว่าเราจะไม่ทิ้งหัวใจของเราไว้กลางทาง”