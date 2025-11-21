อย่างปั่น! ผู้นำไต้หวัน โพสต์ภาพอร่อยกับซูชิ ท่ามกลางแรงกดดันจากจีน

ไทเป (20 พ.ย.) - ประธานาธิบดีไล่ ชิงเต๋อ ของไต้หวัน ส่งสัญญาณสนับสนุนญี่ปุ่นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ด้วยการโพสต์ภาพตนเองกำลังเตรียมรับประทานซูชิเป็นอาหารกลางวันบนโซเชียลมีเดีย ไม่นานหลังจากที่จีนกลับมาบังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าอาหารทะเลญี่ปุ่นที่เพิ่งถูกยกเลิกไป ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสองประเทศที่ทวีความรุนแรงขึ้น
"อาหารกลางวันวันนี้คือซุปซูชิและมิโซะ" ไล่ เขียนในโพสต์เฟซบุ๊ก พร้อมระบุว่ามี "ปลาหางเหลืองจากคาโกชิมะและหอยเชลล์จากฮอกไกโด" โพสต์ดังกล่าวยังถูกแชร์บน X ด้วย
จีนกลับมาระงับการนำเข้าอาหารทะเลจากญี่ปุ่นอีกครั้ง โดยอ้างว่าโตเกียวไม่ได้จัดหาอุปกรณ์ทางเทคนิคที่จำเป็นสำหรับการขนส่ง
เชื่อกันว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการตอบโต้อย่างรุนแรงของปักกิ่งต่อคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิของญี่ปุ่น ซึ่งบ่งชี้ว่ากองกำลังป้องกันประเทศของญี่ปุ่นอาจตอบโต้หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินในไต้หวัน
ปักกิ่งมองว่าเกาะที่ปกครองตนเองแห่งนี้เป็นมณฑลที่แยกตัวออกมาเพื่อรวมเป็นหนึ่งเดียวกับจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งอาจใช้กำลังหากจำเป็น โดยยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเพียง "เรื่องภายใน"
เมื่อถูกถามถึงโพสต์ของไล่ในการแถลงข่าวที่ปักกิ่งเมื่อวันพฤหัสบดี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน เหมา หนิง กล่าวหาไล่และรัฐบาลของเขาว่า "เป็นการละคร"
เหมากล่าวว่าการกระทำเช่นนี้ "ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่แน่ชัด" ที่ว่าไต้หวันเป็น "ส่วนหนึ่งของดินแดนจีนที่แยกตัวออกไปไม่ได้" ปักกิ่งประณามไล่ว่าเป็นพวกแบ่งแยกดินแดน
ขณะเดียวกัน หลิน เจียหลง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน ได้เรียกร้องให้ประชาชนสนับสนุนญี่ปุ่นในการแถลงข่าว โดยกล่าวหาปักกิ่งว่าใช้ "การบีบบังคับทางเศรษฐกิจและการข่มขู่ทางทหารเพื่อกลั่นแกล้งประเทศอื่น"
หลินกล่าวในการประชุมที่มีสมาชิกรัฐสภาและเจ้าหน้าที่ไต้หวันเข้าร่วมว่า "ผมขอเรียกร้องให้ประชาชนของเราเดินทางไปญี่ปุ่นมากขึ้นและซื้อสินค้าญี่ปุ่นมากขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพระหว่างไต้หวันและญี่ปุ่น"
ไต้หวันซึ่งปกครองตนเองและจีนแผ่นดินใหญ่ภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์ ปกครองแยกจากกันนับตั้งแต่แยกตัวออกจากกันในปี 1949 หลังสงครามกลางเมือง