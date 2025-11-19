ญี่ปุ่นอ้างสิทธิ์เกาะพิพาททาเคชิมะ นายกฯ​ อ้างไม่กังวลขัดแย้งกับเกาหลีใต้-จีน​

ญี่ปุ่นไม่สนหน้าใคร เดินหน้าอ้างสิทธิ์หมู่เกาะพิพาทท้าชนเกาหลีใต้และจีน ลั่นแรง ไม่ต้องกังวลว่าอีกฝ่ายจะมองอย่างไร
สื่อต่างประเทศรายงาน (19 พ.ย.) จิโร อากามะ รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบด้านดินแดนของญี่ปุ่น ได้ประกาศอ้างสิทธิ์ในหมู่เกาะลีย็องกูร์ หรือที่ญี่ปุ่นเรียกว่า ทาเคชิมะ และเกาหลีใต้เรียกว่า ด็อกโด หลังจากที่โซลประท้วงอาคารพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ที่มีการสื่อถึงความมีอธิปไตยของญี่ปุ่นเหนือหมู่เกาะเล็กเกาะน้อยเหล่านี้
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติว่าด้วยดินแดนและอธิปไตยของญี่ปุ่น จัดแสดงหมู่เกาะที่เป็นข้อพิพาทสามกลุ่ม ได้แก่ โขดหินลีย็องกูร์ หรือที่รู้จักกันในชื่อทาเคชิมะในภาษาญี่ปุ่น และด็อกโดในภาษาเกาหลี
“ภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ ทาเคชิมะเป็นส่วนหนึ่งโดยธรรมชาติของดินแดนญี่ปุ่นอย่างชัดเจน” จิโร อากามะ รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบด้านดินแดนของญี่ปุ่น กล่าวในการแถลงข่าวเมื่อวันอังคาร
“เราจะทำงานเพื่อเสริมสร้างการเผยแพร่ข่าวสารทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้ห้องจัดแสดงเป็นฐาน” อากามะ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการความปลอดภัยสาธารณะแห่งชาติ กล่าวเสริม
ในระหว่างการรณรงค์หาเสียงเมื่อเร็วๆ นี้เพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ กล่าวว่าควรมีรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธี "วันทาเคชิมะ" ตามรายงานของหนังสือพิมพ์เจแปนไทมส์ พิธีนี้จัดขึ้นที่จังหวัดชิมาเนะในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ของทุกปี โดยเน้นย้ำถึงสถานะอธิปไตยของญี่ปุ่นเหนือหมู่เกาะเหล่านี้
“ตามหลักการแล้ว รัฐมนตรีควรไปในนามของรัฐบาลด้วยความภาคภูมิใจ” เธอกล่าวเมื่อวันที่ 27 กันยายน ตามที่หนังสือพิมพ์อาซาฮีชิมบุนรายงาน “ไม่จำเป็นต้องกังวลว่าอีกฝ่ายจะมองอย่างไร”
หมู่เกาะเล็กเกาะน้อยเหล่านี้เป็นพื้นที่สร้างความขัดแย้งระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มาโดยตลอดนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยญี่ปุ่นผนวกหมู่เกาะเหล่านี้จากเกาหลีในปี พ.ศ. 2448 และยึดครองคาบสมุทรเกาหลีทั้งหมดในปี พ.ศ. 2453
หลังสงคราม เกาหลีใต้ได้ควบคุมหมู่เกาะเล็กเกาะน้อยเหล่านี้กลับคืนมาโดยพฤตินัย ซึ่งญี่ปุ่นเรียกว่า “การยึดครองโดยผิดกฎหมาย”
นักการเมืองของทั้งสองประเทศได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นระยะๆ
หลังจากที่ทาคาอิจิเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่นาน ในวันที่ 31 ตุลาคม โตเกียวได้ยกเลิกแผนการอนุญาตให้เครื่องบินรบของโซลเติมน้ำมันที่ฐานทัพในโอกินาวา หลังจากทราบว่าเครื่องบินของกองทัพอากาศเกาหลี รวมถึงแบล็กอีเกิลส์ ได้บินผ่านหมู่เกาะพิพาทดังกล่าวเมื่อไม่นานมานี้
“นี่เป็นการยืนยันอีกครั้งว่า [เกาหลีใต้] และญี่ปุ่นยังไม่สามารถทำสิ่งพื้นฐานเช่นนี้ได้” เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นคนหนึ่งกล่าวกับหนังสือพิมพ์อาซาฮีชิมบุน
เมื่อวันศุกร์ ความตึงเครียดปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อรัฐบาลของทาคาอิจิเปิดอาคารใหม่ ณ พิพิธภัณฑ์ดินแดนและอธิปไตยแห่งชาติ ในเขตชิโยดะ กรุงโตเกียว
อาคารนี้ประกอบด้วยจอฉายภาพสามด้าน พื้นที่นั่งเล่น และหนังสือเกี่ยวกับประเด็นปัญหาดินแดนติดผนัง ตามรายงานของหนังสือพิมพ์โคเรียจุงอังเดลี นอกจากนี้ยังมีสำเนาดิจิทัลของแผนภูมิและเอกสารทางประวัติศาสตร์อีกด้วย
ด้่านเกาหลีใต้ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศด้่านเกาหลีใต้ อี แจ-อุง ได้ออกแถลงการณ์แสดงความ “เสียใจอย่างยิ่ง” และเรียกร้องให้ปิดสถานที่ดังกล่าว กระทรวงยังได้เรียกอุปทูตจากสถานทูตญี่ปุ่นในกรุงโซลมาประท้วงด้วย
วู วอน-ซิก ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้วิพากษ์วิจารณ์พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ในโพสต์โซเชียลมีเดียเมื่อวันจันทร์
วู เขียนว่า “แม้เราจะยังคงเรียกร้องให้ปิดพิพิธภัณฑ์อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เปิดทำการครั้งแรกในปี 2018 แต่พิพิธภัณฑ์ก็ได้เปิดทำการอีกครั้งในเดือนเมษายน และเมื่อเร็วๆ นี้ยังได้เพิ่มพื้นที่สำหรับการเรียนรู้เข้าไปด้วย” หนังสือพิมพ์ โชซุนบิส อ้างอิงคำพูดของวู “ดูเหมือนจะเป็นความพยายามปลูกฝังความคิดผิดๆ ให้กับนักศึกษาและคนรุ่นต่อไป”
จีนได้แสดงจุดยืนในประเด็นนี้ โดยออกมาตอบโต้ข้อโต้แย้งดังกล่าวในการแถลงข่าว เรียกร้องให้ญี่ปุ่น “พิจารณาอย่างจริงจังถึงประวัติศาสตร์การรุกราน”
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เหมา หนิง กล่าวว่า
“เราขอเรียกร้องให้ญี่ปุ่นพิจารณาอย่างจริงจังถึงประวัติศาสตร์การรุกรานของญี่ปุ่น ยึดมั่นในเส้นทางแห่งสันติภาพ และได้รับความไว้วางใจจากประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียและประชาคมโลกผ่านการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม”
หนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวยังยืนยันเมื่อวันพุธว่า เว็บไซต์พอร์ทัลชั้นนำของจีน เช่น ไป่ตู้ และบริการปัญญาประดิษฐ์ กำลังปักพิกัดหมู่เกาะด็อกโด ซึ่งถือเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นดินแดนของเกาหลีใต้