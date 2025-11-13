ออกหมายจับแล้ว! หญิงไทย บังคับลูกสาววัย 12 ขายบริการในโตเกียว

โตเกียว (13 พ.ย.) - ตำรวจญี่ปุ่นได้ออกหมายจับหญิงผู้ต้องสงสัยบังคับลูกสาววัย 12 ปี ให้ขายบริการทางเพศที่ร้านนวดแห่งหนึ่งในโตเกียว ซึ่งอาจเป็นคดีค้ามนุษย์ แหล่งข่าวสืบสวนกล่าวเมื่อวันพุธ
รายงานข่าวระบุว่า หญิง (วัยระหว่าง 20-30 ปี)ผู้นี้ต้องสงสัยว่าพาลูกสาวไปร้านนวดส่วนตัวในย่านยูชิมะของโตเกียว โดยรู้ว่าเธอจะถูกจ้างให้บริการทางเพศแก่ลูกค้า ซึ่งเป็นการละเมิดพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
ตำรวจไทยกำลังติดต่อกับตำรวจญี่ปุ่นเกี่ยวกับข้อสงสัยในคดีค้ามนุษย์
เด็กหญิงคนดังกล่าวเดินทางมายังญี่ปุ่นพร้อมกับแม่ของเธอในช่วงปลายเดือนมิถุนายน และเชื่อว่าลูกสาวถูกปล่อยให้ทำงานทางเพศในร้าน ตำรวจญี่ปุ่นกล่าว
ชายชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งถูกจับกุมเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ในข้อหาจ้างเด็กหญิงคนดังกล่าวมาทำงานที่ร้านนวดของเขา ซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายมาตรฐานแรงงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่นกล่าวเมื่อวันเสาร์ว่า แม่ของเธอถูกควบคุมตัวอยู่ที่ไต้หวัน โดยแหล่งข่าวใกล้ชิดกับการสอบสวนกล่าวว่าเธอถูกกล่าวหาว่าค้าประเวณีในไต้หวันเช่นกัน
ตามรายงานของตำรวจญี่ปุ่น เด็กหญิงคนดังกล่าวเชื่อว่าให้บริการลูกค้าประมาณ 60 คน ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม รายได้ทั้งหมดของเธอรวมกว่า 600,000 เยน ถูกเก็บไว้โดยชายชาวญี่ปุ่นเจ้าของร้าน และเงินจำนวนดังกล่าวหักส่วนแบ่งของร้านแล้ว ได้ส่งมอบให้กับแม่ของเธอ
จากนั้นเด็กสาวจึงไปทำงานที่ร้านอื่นหลังจากออกจากร้านแรก ก่อนที่จะติดต่อสำนักงานบริการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอความช่วยเหลือในเดือนกันยายน