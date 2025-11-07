ประวัติบูลลี่ทำพิษ มหาลัยเกาหลีใต้ตัดสิทธิ์นักเรียน หมดอนาคตเรียนต่อ

มหาวิทยาลัยชั้นนำเกาหลีใต้ ตัดสิทธิ์เข้าศึกษา นศ. 45 คนที่มีประวัติบูลลี่ ข่มเหงกลั่นแกล้งผู้อื่นในโรงเรียน
โคเรียจุงอังเดลี่ (4 พ.ย.) รายงานว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล (SNU) มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของเกาหลีใต้ ได้ตัดสิทธิโอกาสศึกษาต่อของนักศึกษาไม่ใช่เพราะผลการเรียนไม่ดี แต่เป็นเพราะประวัติการข่มเหงกลั่นแกล้งเพื่อนในโรงเรียน
พวกเขาเป็นหนึ่งในผู้สมัคร 45 คนจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติหลัก 6 แห่ง ที่ความฝันในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยต้องพังทลายลงเนื่องจากประวัติก่อความรุนแรงในโรงเรียน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มมากขึ้นในการประเมินลักษณะนิสัยของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของเกาหลี
นักศึกษาสองคนที่ถูกปฏิเสธจาก SNU ได้สมัครสอบโดยใช้คะแนนสอบความสามารถทางวิชาการระดับวิทยาลัย (CSAT) แม้จะมีผลการเรียนที่ดี แต่ประวัติความรุนแรงในโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลายก็นำไปสู่การถูกตัดสิทธิ์
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยแห่งชาติฯ (SNU) ได้ออกนโยบายหักคะแนน CSAT ของผู้สมัครที่ได้รับการลงโทษทางวินัย
ในประเทศเกาหลี นักศึกษาสมัครเข้ามหาวิทยาลัยผ่านสองช่องทางหลัก ได้แก่ การรับเข้าเรียนแบบ Early Admissions ซึ่งพิจารณาจากประวัติการศึกษาและการสัมภาษณ์ และการรับเข้าเรียนแบบปกติ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้คะแนนจาก CSAT
ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติปูซาน มีนักศึกษา 8 คน ถูกปฏิเสธเนื่องจากถูกหักคะแนนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในโรงเรียน โดยหกคนมาจากรอบการรับเข้าเรียนแบบ Early Admissions และอีกสองคนมาจากรอบการรับเข้าเรียนแบบปกติ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติคังวอน ปฏิเสธการรับเข้าเรียนแบบ Early Admissions ห้าครั้ง และมหาวิทยาลัยแห่งชาติชอนบุก ก็ปฏิเสธการรับเข้าเรียนทั้งหมดห้าครั้งเช่นกัน
มหาวิทยาลัยแห่งชาติคยองซังปฏิเสธการรับเข้าเรียนแบบ Early Admissions สามครั้ง มหาวิทยาลัยแห่งชาติคยองพุกปฏิเสธผู้สมัคร 22 คน ซึ่งถือเป็นจำนวนสูงสุดในบรรดามหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ในทางตรงกันข้าม มหาวิทยาลัยแห่งชาติอีก 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติชอนนัม มหาวิทยาลัยแห่งชาติเชจู มหาวิทยาลัยแห่งชาติชุงนัม และมหาวิทยาลัยแห่งชาติชุงบุก ไม่ได้ปฏิเสธนักศึกษาด้วยเหตุผลนี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยเหล่านี้พิจารณาเฉพาะประวัติความรุนแรงในโรงเรียนในขอบเขตการรับเข้าเรียนที่จำกัด เช่น นักศึกษาที่เป็นนักกีฬา
ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป มหาวิทยาลัยทุกแห่งในเกาหลีจะต้องดำเนินการหักเงินสำหรับผู้สมัครที่มีประวัติความรุนแรงในโรงเรียน ไม่ว่าจะรับเข้าเรียนประเภทใดก็ตาม
การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เกิดขึ้นจากกระแสจากสาธารณชนที่ต่อต้านการข่มเหงรังแกทางกายและใจ หลังจากมีการเปิดเผยว่าบุตรชายของอดีตอัยการ ชุง ซุน-ชิน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าสำนักงานสอบสวนแห่งชาติในช่วงสั้นๆ ในปี 2566 ถูกย้ายไปยังโรงเรียนมัธยมปลายแห่งอื่นเนื่องจากพฤติกรรมกลั่นแกล้ง แต่ยังคงได้รับการตอบรับเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล (SNU) โดยถูกหักคะแนน CSAT เพียงสองคะแนน
อย่างไรก็ตาม เมื่อนโยบายนี้ขยายตัวออกไป ความกังวลเกี่ยวกับข้อพิพาทและการร้องเรียนในโรงเรียนก็เพิ่มมากขึ้น นักเรียนที่ถูกกล่าวหาว่ากลั่นแกล้งกำลังจ้างทนายความและยื่นฟ้องคดีปกครองเพื่อล้มล้างคำตัดสินทางวินัย
นักวิจารณ์เตือนว่าการต่อสู้ทางกฎหมายที่เกิดขึ้น ซึ่งมักได้รับการสนับสนุนจากบริษัทกฎหมาย กำลังเปลี่ยนคดีความรุนแรงในโรงเรียนให้กลายเป็นคดีความที่มุ่งหวังผลกำไร และเป็นเชื้อให้กับวัฏจักรที่สร้างความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมในห้องเรียน
ทั้งนี้ กระแสการต่อต้านการบูลลี่ในเกาหลีใต้มีความรุนแรงขึ้น และส่งผลกระทบต่อวงการบันเทิงและกีฬาอย่างชัดเจน โดยสังคมเกาหลีใต้มีจุดยืนร่วมกันในการไม่ยอมรับการกลั่นแกล้ง ทำให้บุคคลสาธารณะที่เคยมีพฤติกรรมดังกล่าวในอดีตถูกตรวจสอบอย่างหนักเผชิญแรงกดดันจากสังคมอย่างมหาศาลถึงขั้นหมดอนาคต
อาทิเช่น นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงซูเปอร์สตาร์ 2 คน ถูกแบนอย่างไม่มีกำหนด แม้จะผ่านมาหลายปีแล้วก็ตาม
นักแสดงชายที่ถูกเปิดโปงว่าเคยบูลลี่และมีการยืนยันว่าเรื่องจริง ก็ถูกกดดันจากสังคม ถูกถอดจากโฆษณา และมีผลกระทบต่ออาชีพการงาน
จุดยืนของสังคมเกาหลีใต้ถือว่าบุคคลสาธารณะควรเป็นแบบอย่างที่ดี และไม่ยอมรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกลั่นแกล้ง