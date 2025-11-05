ชาวต่างชาติครองสัดส่วนประชากรเกิน 10% แล้วใน 27 เมืองของญี่ปุ่น

โตเกียว - ข้อมูลของรัฐบาลเผยเมื่อวันอาทิตย์ว่า ณ เดือนมกราคม ชาวต่างชาติมีสัดส่วนมากกว่า 10% ของประชากรในเขตเทศบาล 27 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น โดยอัตราส่วนดังกล่าวสูงเกินกว่าที่สถาบันวิจัยแห่งชาติคาดการณ์ไว้ว่าจะไม่เพิ่มขึ้นจนถึงปีค.ศ.2070 สำหรับทั้งประเทศ
เนื่องจากชาวต่างชาติเข้ามาตั้งถิ่นฐานในญี่ปุ่นในฐานะแรงงานที่จำเป็นมากขึ้นท่ามกลางปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่ทวีความรุนแรงขึ้น จำนวนชาวต่างชาติ ณ สิ้นปีที่แล้วอยู่ที่ 3.76 ล้านคน เพิ่มขึ้นเป็นประวัติการณ์ถึง 350,000 คนจากปีก่อนหน้า ตามข้อมูลทะเบียนผู้อยู่อาศัยและสถิติการเข้าเมือง
เขตเทศบาลที่มีประชากรชาวต่างชาติอาศัยอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่ 3 เปอร์เซ็นต์ มักเป็นเขตอุตสาหกรรมหรือแหล่งท่องเที่ยว
สถาบันวิจัยประชากรและความมั่นคงทางสังคมแห่งชาติคาดการณ์ในปี พ.ศ. 2566 ชาวต่างชาติจะคิดเป็น 10.8 เปอร์เซ็นต์ของประชากรญี่ปุ่นภายในปี ค.ศ.2070
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุมเขตเทศบาลและเขตปกครอง 1,892 แห่ง พบว่าหมู่บ้านชิมุคัปปุในฮอกไกโดมีสัดส่วนชาวต่างชาติสูงที่สุดที่ 36.6 เปอร์เซ็นต์
รองลงมาคืออาคาอิกาวะในฮอกไกโด เขตอิคุโนะในโอซากะ โออิซุมิในจังหวัดกุนมะ และคุทจังในฮอกไกโด ซึ่งทั้งหมดมีประชากรชาวต่างชาติมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์
ขณะเดียวกัน เทศบาลทั้งหมด 151 แห่งใน 27 จังหวัด มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นเกิน 5 เปอร์เซ็นต์ของประชากร ขณะที่มีเพียงสองหมู่บ้านเท่านั้นที่ไม่มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่เลย
จนถึงช่วงทศวรรษ 1960 จำนวนชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นอยู่ที่ประมาณ 600,000 คน หลังจากการแก้ไขกฎหมายคนเข้าเมืองในปี 1990 อนุญาตให้ผู้สืบเชื้อสายญี่ปุ่นอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นในฐานะผู้อยู่อาศัยระยะยาว จำนวนผู้อพยพก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
แม้ว่าจำนวนจะลดลงเนื่องจากการเลิกจ้างและการย้ายถิ่นฐานกลับประเทศในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงินโลกปี 2008 แต่ต่อมาก็เพิ่มขึ้นอีกครั้ง หลังจากลดลงในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ปัจจุบันจำนวนประชากรอยู่ในช่วงที่สามของการขยายตัว
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การนำวีซ่าแรงงานที่มีทักษะเฉพาะมาใช้และการปรับปรุงระบบตรวจคนเข้าเมืองอื่นๆ ได้เร่งการเติบโตของประชากรชาวต่างชาติให้เพิ่มมากขึ้น
โรงแรมรีสอร์ทเรียงรายอยู่ริมชายฝั่งในเมืองอนนะ จังหวัดโอกินาวา ซึ่งมีชาวต่างชาติอาศัยอยู่คิดเป็นร้อยละ 12.4 ของประชากรทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่หมู่บ้านกล่าวว่า "เราไม่พบปัญหาเพิ่มขึ้นเลย ดูเหมือนว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้ดี"