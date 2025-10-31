นายกฯ ญี่ปุ่นเยือนเกาหลีใต้ ร่วมประชุมสุดยอดเอเปก หารือทวิภาคี​

โตเกียว (31 ต.ค.) - นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่น เดินทางออกจากกรุงโตเกียวไปยังเกาหลีใต้ในวันพฤหัสบดี เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก และหารือทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออก โดยเน้นย้ำถึงแนวทางการดำเนินนโยบายที่แข็งกร้าวต่อประเด็นต่างๆ ในภูมิภาค
ระหว่างกำหนดการสามวัน เริ่มต้นจากไปเมืองคยองจู ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลีใต้ จากนั้นทาคาอิจิ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดสองวันซึ่งจะเริ่มในวันศุกร์นี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับการค้าและการลงทุน
ทาคาอิจิ ซึ่งเป็นนักอนุรักษ์นิยมหัวรุนแรง กล่าวว่าเธอจะพบกับประธานาธิบดีลี แจ มยอง ของเกาหลีใต้ในวันพฤหัสบดีนี้ โดยแสดงเจตนารมณ์ที่จะ "พบปะกันอย่างมีความหมาย" เธอยังกล่าวอีกว่าขณะนี้กำลังมีการเตรียมการเจรจากับประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน
ทาคาอิจิกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบนายกรัฐมนตรีว่า "ดิฉันตั้งใจที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ร่วมมือกันและไว้วางใจกับผู้นำประเทศอื่นๆ อย่างเข้มแข็ง เพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค"
ทาคาอิจิจะแถลงข่าวในวันเสาร์เพื่อปิดท้ายการเดินทางของเธอก่อนเดินทางไปญี่ปุ่น
ทาคาอิจิเป็นที่รู้จักจากการไปเยือนศาลเจ้ายาสุกุนิในกรุงโตเกียว ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับสงครามในอดีต สร้างขึ้นเพื่อเกียรติแก่ผู้เสียชีวิตในสงครามร่วมกับผู้นำญี่ปุ่นในช่วงสงคราม และหลายคนเคยเป็นอาชญากรสงครามในศาลระหว่างประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นความขัดแย้งทางการทูตกับจีนและเกาหลีใต้มาอย่างยาวนาน
แหล่งข่าวใกล้ชิดกล่าวว่า ในการพบปะกับประธานาธิบดีลี ทาคาอิจิ ตั้งใจที่จะเน้นย้ำถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคี "มุ่งเน้นอนาคต" และจัดการประชุมสุดยอดบ่อยครั้ง
คาดว่าทาคาอิจิและลีจะยืนยันถึงความสำคัญของความร่วมมือทวิภาคีและความร่วมมือไตรภาคีกับสหรัฐอเมริกาในการแก้ไขปัญหาโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ
แหล่งข่าวระบุว่า ทาคาอิจิและสี จิ้นผิง มีแนวโน้มที่จะพบกันวันศุกร์นี้ หารือถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของญี่ปุ่นและจีนในการส่งเสริม "ความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันบนพื้นฐานของผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ร่วมกัน" และการสร้างความสัมพันธ์ที่ "สร้างสรรค์และมั่นคง"
แหล่งข่าวระบุว่า ทาคาอิจิคาดว่าจะแสดงความกังวลเกี่ยวกับกิจกรรมทางทหารของจีนในทะเลจีนตะวันออก รวมถึงกิจกรรมใกล้หมู่เกาะเซนกากุที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ และอ้างสิทธิ์โดยจีน
รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังจัดการประชุมทวิภาคีระหว่างทาคาอิจิและผู้นำประเทศอื่นๆ ที่เข้าร่วม
ทาคาอิจิได้เริ่มต้นดำเนินนโยบายการทูตด้วยตนเองเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อเธอเดินทางไปยังมาเลเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้