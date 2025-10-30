ทำไม? นายกญี่ปุ่นมอบไม้กอล์ฟอาเบะให้ทรัมป์

โตเกียว, 29 ต.ค. (รอยเตอร์ส) – ของขวัญที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่น ซานาเอะ ทาคาอิจิ มอบให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ในการประชุมครั้งแรกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา คือพัตเตอร์ที่ชินโซ อาเบะ เพื่อนนักกอล์ฟของเขาและอดีตผู้นำประเทศเคยใช้
ไม้กอล์ฟนี้จัดแสดงอยู่ในตู้กระจกพร้อมลูกกอล์ฟทองคำเปลวและถุงกอล์ฟที่มีลายเซ็นของฮิเดกิ มัตสึยามะ ผู้ชนะรายการเมเจอร์ลีกของญี่ปุ่น เป็นเพียงหนึ่งในคำกล่าวที่กล่าวถึงสายสัมพันธ์ระหว่างทรัมป์กับอาเบะ ซึ่งเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในช่วงที่เขาดำรงตำแหน่งสมัยแรก
นักวิเคราะห์กล่าวว่า ทาคาอิจิ บุตรบุญธรรมของอาเบะ ผู้ถูกลอบสังหารในปี 2565 มุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างรัฐบาลเสียงข้างน้อยของเธอ และรับมือกับปัญหาที่ซับซ้อน เช่น การใช้จ่ายด้านกลาโหม ที่อาจเกิดขึ้น
“ผมคิดว่ามันมีความหมายสำคัญ” มาซาฮิโกะ ชิบายามะ สมาชิกสภานิติบัญญัติที่เคยช่วยอาเบะในช่วงดำรงตำแหน่งสมัยแรกของทรัมป์ กล่าว โดยกล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ผู้นำทั้งสองมีต่อนายกรัฐมนตรีที่ถูกสังหาร
“ผมเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจระหว่างผู้นำระดับสูงสองคนเช่นนี้จะนำไปสู่การเสริมสร้างพันธมิตรอย่างแน่นอน” เขากล่าว
และโดยบังเอิญ การพิจารณาคดีที่รอคอยมานานของชายผู้ถูกกล่าวหาว่ายิงอาเบะเสียชีวิต ได้เริ่มต้นขึ้นในวันอังคารที่ผ่านมา ที่เมืองนารา ทางตะวันตก ซึ่งเป็นบ้านเกิดของทาคาอิจิ
เพื่อนซี้ร่วมแบ่งปัน
ทันทีที่ทรัมป์ก้าวเข้าสู่พระราชวังอากาซากะอันหรูหราใจกลางกรุงโตเกียว ก็มีเรื่องพูดคุยกันอย่างออกรสออกชาติและถ่ายรูปกับทาคาอิจิ ผู้นำหญิงสายอนุรักษ์นิยมหัวรุนแรง ซึ่งได้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำหญิงคนแรกของญี่ปุ่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ทรัมป์กล่าวถึงอาเบะว่า “เขาเป็นเพื่อนซี้ของผมและเพื่อนซี้ของคุณ” ขณะที่ทั้งคู่จับมือกัน ทาคาอิจิได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีครั้งแรกในรัฐบาลชุดแรกของอาเบะในช่วงปี 2549-2550 และต่อมาได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในสมัยที่สองของปี 2555-2563
ในช่วงเริ่มต้นการเจรจาสุดยอดกับทรัมป์ หลังจากการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากกองเกียรติยศ ทาคาอิจิได้กล่าวขอบคุณเขาสำหรับ “มิตรภาพอันยั่งยืน” กับอาเบะ และสำหรับการต้อนรับอากิเอะ อาเบะ ภรรยาม่ายของเขา ณ บ้านพักรับรองที่มาร์อาลาโก ไม่นานหลังจากทรัมป์ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้ว
คำพูดของเธอได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยซูนาโอะ ทาคาโอะ ล่ามที่อาเบะเคยใช้ ซึ่งครั้งหนึ่งทรัมป์เคยเรียกเธอติดตลกว่านายกรัฐมนตรีหมายเลขสอง
มาร์ค เดวิดสัน อดีตนักการทูตอาวุโสของสหรัฐฯ ในญี่ปุ่น อาจารย์สอนวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเทมเปิลในโตเกียว กล่าวว่า การที่ทาคาอิจิรำลึกถึงอาเบะถือเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาด
“กับประธานาธิบดีทรัมป์ การเมืองทั้งหมดเป็นเรื่องส่วนตัว” เดวิดสันกล่าว
“เขามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด อบอุ่น และไว้วางใจกับนายกรัฐมนตรีอาเบะ ผมคิดว่าความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิกับอดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะได้ปูทางไปสู่ความสำเร็จ”
ทาคาอิจิและทรัมป์ยังได้เซ็นชื่อบนหมวกเบสบอลที่มีข้อความว่า ‘ญี่ปุ่นกลับมาแล้ว’ ซึ่งเป็นวลีติดปากที่อาเบะใช้เป็นครั้งแรก และทาคาอิจิได้นำมาใช้ในการหาเสียงชิงตำแหน่งผู้นำของเธอ
อาเบะเป็นผู้นำต่างชาติคนแรกที่ได้พบกับทรัมป์หลังจากชัยชนะในปี 2016 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่เบ่งบานหลังจากการเล่นกอล์ฟหลายครั้งในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น
ทาคาอิจิอาจไม่ได้ชื่นชอบกีฬากอล์ฟแบบเดียวกัน แต่เธอกล่าวว่าเธอได้ชมการแข่งขันเบสบอลเมเจอร์ลีกกับทรัมป์ในช่วงสองสามอินนิงแรกๆ ก่อนที่พิธีการในวันอังคารจะเริ่มต้นขึ้น
การสร้างความสัมพันธ์ที่คล้ายคลึงกันกับผู้นำด้านความมั่นคงและคู่ค้าสำคัญของญี่ปุ่น อาจช่วยให้ทาคาอิจิสามารถเสริมสร้างสถานะทางการเมืองที่อ่อนแอของเธอในประเทศ และช่วยให้เธอสามารถรับมือกับการตัดสินใจที่บางครั้งก็ไม่แน่นอนของทรัมป์ ซึ่งสร้างความผิดพลาดให้กับผู้นำโลกคนอื่นๆ ได้ นักวิเคราะห์กล่าว
แม้ว่าทาคาอิจิจะได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนจากประชาชนเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แต่รัฐบาลผสมของเธอยังขาดอีกเพียงสองเสียงก็จะได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร
เดวิดสันกล่าวว่า “นี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเธอที่จะใช้ประโยชน์จากคะแนนเสียงสนับสนุนจากประชาชน เพื่อให้เธอมีช่องทางทางการเมืองที่จำเป็นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์นี้ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น”