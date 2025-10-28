กองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่น​ ส่งความช่วยเหลือท้องถิ่น​ รับมือหมีป่าอาละวาด

โตเกียว (28 ต.ค.) - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชินจิโร โคอิซูมิ กล่าวเมื่อวันอังคารว่า กองกำลังป้องกันตนเอง (SDF) มีแผนที่จะให้ความช่วยเหลือด้านโลจิสติกส์แก่หน่วยงานท้องถิ่น เพื่อรับมือกับการโจมตีของหมีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต
เนื่องจาก SDF ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้เข้าร่วมในการยิงหมี กระทรวงจึงกำลังศึกษาวิธีการที่จะให้การสนับสนุนในรูปแบบอื่นๆ เช่น การขนส่งผู้บาดเจ็บและกำจัดหมีในจังหวัดอากิตะ
ตามข้อมูลของกระทรวงกลาโหม SDF ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้อาวุธนอกเหนือจากการฝึกซ้อม ยกเว้นในกรณีฉุกเฉิน หรือเพื่อป้องกันตัวในกรณีที่เจ้าหน้าที่ถูกโจมตี และกฎหมายไม่ได้ระบุบทบัญญัติเกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนเพื่อกำจัดสัตว์ป่า
ในการประชุม ซูซูกิ อดีตเจ้าหน้าที่กองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดิน ได้ขอให้โคอิซูมิพิจารณาส่งกำลังพล SDF ไปช่วยชาวบ้านวางกับดักและกำจัดหมี โดยกล่าวว่าจังหวัดขาดแคลนกำลังพลที่จะรับมือกับเหตุการณ์เหล่านี้
ซูซูกิกล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังการประชุมว่า “ผมได้รับการตอบรับที่ดี” จากรัฐมนตรีเกี่ยวกับการส่งกำลังพล SDF
คำขอนี้เกิดขึ้นหลังจากมีผู้เสียชีวิตจากการถูกหมีโจมตีสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 10 รายในปีงบประมาณ 2568 โดยหมีเริ่มปรากฏตัวในเขตเมือง ส่วนใหญ่อยู่ในฮอกไกโด ทางตอนเหนือของญี่ปุ่น และภูมิภาคโทโฮกุทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
“ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนกำลังตกอยู่ในอันตราย เราจะเริ่มต้นทันทีด้วยสิ่งที่สามารถทำได้” โคอิซูมิกล่าวในการแถลงข่าวที่โตเกียวก่อนการประชุมกับเคนตะ ซูซูกิ ผู้ว่าการจังหวัดอาคิตะ