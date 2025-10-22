เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้มุ่งหน้าสู่ทะเลญี่ปุ่นรับนายกฯ​ คนใหม่

เกียวโดนิวส์ (22 ต.ค.) - รายงานอ้างคำแถลงของกองทัพเกาหลีใต้ว่า เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธพิสัยใกล้ไปยังทะเลญี่ปุ่นเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศว่าไม่มีสิ่งใดบ่งชี้ว่าขีปนาวุธดังกล่าวตกในน่านน้ำของประเทศ
เกาหลีใต้ระบุว่ากองทัพตรวจพบว่ามีการยิงขีปนาวุธหลายลูก ซึ่งเชื่อว่าเป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้ จากทางตอนใต้ของจังหวัดฮวังแฮเหนือในเกาหลีเหนือ เมื่อเวลาประมาณ 8:10 น. ตามเวลาท้องถิ่น นับเป็นการยิงขีปนาวุธครั้งแรกนับตั้งแต่ประธานาธิบดีอี แจ มยอง เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมิถุนายน
สำนักข่าวยอนฮัป ของเกาหลีใต้รายงานว่าขีปนาวุธดังกล่าวตกลงในแผ่นดิน
การยิงขีปนาวุธครั้งแรกของเกาหลีเหนือนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เกิดขึ้นหลังจากที่เปียงยางเปิดตัวขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปรุ่นใหม่ในพิธีสวนสนามทางทหารขนาดใหญ่เมื่อต้นเดือนนี้
การยิงขีปนาวุธดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ จะเดินทางเยือนเกาหลีใต้ในสัปดาห์หน้า เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก กองทัพเกาหลีใต้ระบุว่ากำลังวิเคราะห์การยิงขีปนาวุธดังกล่าวอยู่
ด้าน ซานาเอะ ทาคาอิจิ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ได้เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการหลังจากปรับเปลี่ยนตารางเวลาเพื่อตอบสนองต่อรายงานการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นการบริหารประเทศอย่างเต็มรูปแบบ
ทาคาอิจิกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าไม่มีรายงานเกี่ยวกับวัตถุตกในน่านน้ำหรือเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่น และเสริมว่า เธอได้สั่งการให้รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีต่างประเทศรวบรวมข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ออกมาตรการต่างๆ เพื่อบรรเทาความตึงเครียดกับเกาหลีเหนือ เช่น การระงับการออกอากาศโฆษณาชวนเชื่อผ่านลำโพงใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งแยกสองเกาหลี แต่เปียงยางยังไม่ได้ตอบสนองใดๆ
กองทัพเกาหลีใต้ระบุว่ากำลังเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการยิงขีปนาวุธที่อาจเกิดขึ้นอีก โดยย้ำว่ายังคงรักษาจุดยืนที่มั่นคง ขณะเดียวกันก็แบ่งปันข้อมูลอย่างใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น