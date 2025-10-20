มาสคอตนับร้อย รวมตัวสร้างเสน่ห์ประจำท้องถิ่นญี่ปุ่น​

โอทสึ ญี่ปุ่น (20 ต.ค.) - มาสคอตกว่า 100 ตัวที่ร่วมกันโปรโมตเสน่ห์ประจำภูมิภาคของตนได้รวมตัวกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เพื่อร่วมงานเทศกาลที่จังหวัดชิงะ ทางตะวันตกของญี่ปุ่น
ตัวละครแต่งกาย ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะสะท้อนถึงอาหารหรือประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ได้สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆ ในงานเทศกาลที่เมืองฮิโกเนะ อันเป็นสถานที่สร้างมาสคอตฮิโกเนะที่สวมหมวกซามูไรขึ้นในปี พ.ศ. 2549
ฮิโกเนะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้มาสคอตที่เรียกรวมกันว่า "ยูรุเคียระ" ซึ่งแปลว่าตัวละครที่อ่อนหวานได้รับความนิยม เนื่องจากให้ความรู้สึกผ่อนคลายและภาพลักษณ์ที่ชวนมีชีวิตชีวา
ผู้จัดงานกล่าวว่าเทศกาลนี้เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2551 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว งานนี้จัดขึ้นทุกปี ยกเว้นในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา โดยมีผู้เข้าชมงานสองวันประมาณ 80,000 คนในปีที่แล้ว
ในปีนี้ ตัวละครจาก 33 จังหวัดจาก 47 จังหวัดของญี่ปุ่นได้มาร่วมแสดงในงาน โดยมีชิมาเนกโกะ ตัวละครจากจังหวัดชิมาเนะ มาร่วมแสดงการเต้นรำ
เมงุมิ ไซโตะ ผู้มาเยือนงานเทศกาลเป็นประจำ ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดมิเอะ ทางตอนกลางของญี่ปุ่น กล่าวว่า "มันสนุกมากที่ได้เห็นตัวละครต่างๆ และมันทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้น"