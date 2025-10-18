สถิติใหม่​ ญี่ปุ่นมีนักท่องเที่ยวทะลุ 31 ล้านคนในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน

โตเกียว - รัฐบาลญี่ปุ่นแถลงเมื่อวันพุธ (14 ตค.) ว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนญี่ปุ่นระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายนเพิ่มขึ้น 17.7% จากปีก่อนหน้า อยู่ที่ราว 31.65 ล้านคน ซึ่งถือเป็นอัตราการเติบโตที่เร็วที่สุดเป็นประวัติการณ์ โดยมียอดนักท่องเที่ยวทะลุ 30 ล้านคนภายในหนึ่งปี ท่ามกลางค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงและจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่มขึ้น
ข้อมูลจากองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติญี่ปุ่นระบุว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนญี่ปุ่นในแต่ละปีน่าจะแซงหน้าสถิติสูงสุดที่ 36.87 ล้านคนในปี 2567 และอาจสูงถึง 40 ล้านคน
ยอดรวมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติสำหรับที่พัก ช้อปปิ้ง และการบริโภคอื่นๆ ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ที่ 6.9 ล้านล้านเยน (4.55 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาการท่องเที่ยวล้นเมืองจึงกลายเป็นปัญหาในเขตเมือง ทำให้การกระจายนักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ภูมิภาคต่างๆ และเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวกลายเป็นภารกิจเร่งด่วน
ตามข้อมูลของ JNTO ระบุว่า จีนเป็นนักท่องเที่ยวสูงสุดเป็นอันดับ 1 ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ 7.49 ล้านคน เพิ่มขึ้น 42.7% จากปีก่อนหน้า ตามมาด้วยเกาหลีใต้ประมาณ 6.79 ล้านคน เพิ่มขึ้น 5.0% และไต้หวันประมาณ 5.04 ล้านคน เพิ่มขึ้น 9.8%
จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 13.7% จากปีก่อนหน้า เป็นประมาณ 3.27 ล้านคน นับเป็นครั้งแรกที่ตัวเลขนี้ทะลุ 3 ล้านคนในเดือนนี้ โดยประมาณ 65% มาจากประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออก
แม้ว่าอัตราการเติบโตรายเดือนจะลดลงเหลือเลขหลักเดียวในช่วงต้นปีนี้ ท่ามกลางข่าวลือเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นในญี่ปุ่นในช่วงฤดูร้อน แต่กลับฟื้นตัวขึ้นเป็นเลขสองหลักในเดือนสิงหาคมและกันยายน
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อนักท่องเที่ยวในไตรมาสจนถึงเดือนกันยายนอยู่ที่ 219,428 เยน ลดลง 0.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันใช้จ่ายสูงสุดที่ 435,512 เยน รองลงมาคือนักท่องเที่ยวจากสหราชอาณาจักรที่ 360,054 เยน และสเปนที่ 354,793 เยน
ขณะที่ญี่ปุ่นกำลังพยายามบรรลุเป้าหมายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ 60 ล้านคน และการใช้จ่ายรวม 15 ล้านล้านเยนภายในปี 2573 ปัญหาต่างๆ เช่น ความแออัด ขยะ และเสียงดัง กำลังกลายเป็นปัญหาร้ายแรงในหลายพื้นที่ของประเทศ เจ้าหน้าที่ JNTO กล่าว
จากการสำรวจโดย One Inc. เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา จากกลุ่มตัวอย่าง 1,000 คน พบว่า 62 %มีความคิดเห็นเชิงลบต่อการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยส่วนใหญ่กังวลเกี่ยวกับมารยาทและความปลอดภัยสาธารณะของนักท่องเที่ยว
รัฐบาลท้องถิ่นได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ เช่น การติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ใกล้ถังขยะเพื่อแสดงมารยาทที่เหมาะสมในรูปแบบที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าใจได้ง่าย
โยชิฮิโระ ซาตากิ ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยนานาชาติโจไซ เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสารวัฒนธรรมและกฎระเบียบของญี่ปุ่นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าใจ เพื่อให้พวกเขาเข้าใจได้ดียิ่งขึ้น
“การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะไม่เกิดขึ้นได้ หากทั้งนักท่องเที่ยวและคนในท้องถิ่นไม่มีความสุข” ซาตากิกล่าว