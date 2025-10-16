นากาโน, ญี่ปุ่น (14 ต.ค.)- เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ศาลญี่ปุ่นได้ตัดสินประหารชีวิตชายวัย 34 ปี ในข้อหาฆ่าผู้หญิง 2 คน ขณะที่พวกเขากำลังเดินเล่น และฆ่าตำรวจ 2 นายที่เดินทางไปยังที่เกิดเหตุในจังหวัดนากาโน ทางตอนกลางของญี่ปุ่น ในปี 2566
ศาลแขวงนากาโนตัดสินว่ามาซาโนริ อาโอกิ เกษตรกร มีความผิดทางอาญาในคดีฆาตกรรมดังกล่าว โดยยกข้อโต้แย้งของฝ่ายจำเลยที่ว่าโทษจำคุกตลอดชีวิตเป็นสิ่งที่เหมาะสม เนื่องจากในขณะนั้นเขาอยู่ในภาวะที่สมรรถภาพทางจิตบกพร่อง
“มันเป็นอาชญากรรมที่โหดร้ายทารุณซึ่งคร่าชีวิตอันมีค่าถึงสี่ชีวิตด้วยเจตนาฆ่า” ผู้พิพากษาประธานศาล มาซาชิ ซากาตะ กล่าว
อัยการเรียกร้องให้มีโทษประหารชีวิต โดยให้เหตุผลว่าอาโอกิรู้ตัวว่ากำลังก่ออาชญากรรมและต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ฝ่ายจำเลยของอาโอกิโต้แย้งว่าเขาไม่สามารถแยกแยะผิดถูกได้เนื่องจากมีอาการหลงผิดและโรคจิตเภท
ศาลได้รับฟังว่าในเย็นวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 อาโอกิได้แทงเพื่อนบ้านของเขา ยาซูโกะ ทาเคอุจิ วัย 70 ปี และ ยูกิเอะ มูราคามิ วัย 66 ปี จนเสียชีวิต ขณะที่พวกเขากำลังเดินเล่นในเมืองนากาโนะ โดยเชื่อว่าพวกเขากำลังพูดจาไม่ดีใส่เขาลับหลัง
ต่อมาเขาได้ยิงตำรวจ ทาคุโอะ อิเคอุจิ วัย 61 ปี และ โยชิกิ ทามาอิ วัย 46 ปี หลังจากที่พวกเขามาถึงที่เกิดเหตุเพื่อรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ด้วยปืนไรเฟิลล่าสัตว์
อาโอกิยังแทงทามาอิหลังจากยิงเขาด้วย
หลังจากการยิง กฎหมายควบคุมอาวุธปืนและดาบได้รับการแก้ไขเพื่อควบคุม "ปืนสั้นครึ่งกระบอก" ประเภทเดียวกับที่อาโอกิใช้ ให้เข้มงวดยิ่งขึ้น