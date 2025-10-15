เจแปนไทมส์ (14 ต.ค.) เผยชายวัย 38 ปีในญี่ปุ่นถูกจับกุมในข้อหาฉ้อโกง หลังจากใช้ช่องโหว่ของแพลตฟอร์มเดลิเวอรีรายใหญ่ ส่งผลให้บริษัทผู้ให้บริการสูญเสียเงินรวมมากกว่า 3.7 ล้านเยน (24,000 ดอลลาร์สหรัฐ)
เจ้าหน้าที่ในนาโกย่า จังหวัดไอจิ จับกุมนายทาคุยะ ฮิงาชิโมโตะ เมื่อต้นเดือนตุลาคม ฐานสั่งอาหารจากบริการเดลิเวอรี รวม 1,095 รายการ กินอาหารจนหมดเกลี้ยง แต่หลบเลี่ยงการชำระเงินได้
วิธีการของเขาคือการเลือกบริการการส่งอาหารแบบไร้การสัมผัส (Contactless Delivery) วางให้ลูกค้าหยิบเอง ผ่านแพลตฟอร์มและอ้างเท็จผ่านแอปว่าอาหารยังไม่มาถึงเพื่อขอคืนเงิน
หนึ่งในมื้อล่าสุดของเขาเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม เมื่อฮิงาชิโมโตะสร้างบัญชีใหม่บนแอปจัดส่งอาหาร Demae-can โดยใช้ชื่อและที่อยู่ปลอม แม้ว่าไอศกรีม เบนโตะ และสเต็กไก่ที่เขาสั่งจะถูกส่งมาถึงแล้ว แต่เขากลับใช้ฟีเจอร์แชทของแอปเพื่อยืนยันว่าอาหารยังไม่มาถึง จนในที่สุดได้รับเงินคืน 16,000 เยน (105 ดอลลาร์สหรัฐ) ในวันเดียวกัน
เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า ฮิงาชิโมโตะ ซึ่งตกงานมาหลายปี ได้เปิดบัญชีบนแพลตฟอร์มนี้ถึง 124 บัญชี เพื่ออำนวยความสะดวกในการฉ้อโกงตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 โดยปกติแล้วเขาจะสมัครและยกเลิกการเป็นสมาชิกภายในไม่กี่วันหลังจากนั้น
เขาซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์มือถือจำนวนมาก ลงทะเบียนบัญชีด้วยชื่อและที่อยู่ปลอม และยกเลิกบัญชีเหล่านั้นอย่างรวดเร็ว จนไม่สามารถถูกตรวจพบได้
“ตอนแรกผมแค่ลองวิธีนี้ดู แต่ผมเลิกไม่ได้หลังจากมันได้ผล” ฮิงาชิโมโตะสารภาพกับตำรวจ
คดีนี้ ทำให้ Demae-can ให้คำมั่นว่าจะปรับปรุงกระบวนการยืนยันตัวตน แพลตฟอร์มระบุว่ากำลังดำเนินการติดตั้งระบบแจ้งเตือนเพื่อตรวจจับกิจกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติและป้องกันการหลอกลวงที่คล้ายคลึงกันในอนาคต
ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งในจีนและญี่ปุ่นต่างแสดงความตกใจกับเหตุการณ์นี้
ผู้สังเกตการณ์ออนไลน์รายหนึ่งให้ความเห็นว่า “เขาฉลาดมาก ผมต้องยอมรับว่าเขาขยันมากที่เปิดบัญชีจำนวนมากและควบคุมแพลตฟอร์มการจัดส่ง”
อีกรายหนึ่งกล่าวว่า “นโยบายการคืนเงินของแพลตฟอร์มจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง พวกเขาผ่อนปรนกับลูกค้ามากเกินไป”
และกรณีที่คล้ายกันนี้ก็มีเกิดขึ้นในประเทศจีนเช่นกัน