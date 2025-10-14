บ.ผ้าอ้อมญี่ปุ่นเร่งรีไซเคิล แก้ขยะล้นสังคมผู้สูงอายุ

โตเกียว (14 ต.ค.) - ผู้ผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ในญี่ปุ่นกำลังหาวิธีรีไซเคิลผ้าอ้อมสำเร็จรูปแบบใหม่ โดยเปลี่ยนขยะให้เป็นทรัพยากรธรรมชาติเพื่อลดการเผาและการปล่อยก๊าซคาร์บอน
การดำเนินการนี้สอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงสิ่งแวดล้อมในปี 2563 ที่ส่งเสริมการรีไซเคิลผ้าอ้อมสำเร็จรูป และส่งเสริมให้บริษัทเอกชนและหน่วยงานท้องถิ่นพัฒนาวิธีการแก้ปัญหา
แม้ว่าการผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กจะลดลงท่ามกลางอัตราการเกิดที่ลดลงของญี่ปุ่น แต่คาดว่าความต้องการผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ใหญ่จะเพิ่มมากขึ้น
กระทรวงฯ คาดการณ์ว่าสัดส่วนผ้าอ้อมสำเร็จรูปใช้แล้วในขยะทั่วไปจะสูงถึงประมาณ 7% ในปีงบประมาณ 2573 เพิ่มขึ้นจากประมาณ 5%ในปีงบประมาณ 2563
ผ้าอ้อมสำเร็จรูปใช้แล้วมักจะถูกนำไปเผารวมกับขยะทั่วไป แต่ด้วยความชื้นที่สูงทำให้เผาไหม้ยากและลดประสิทธิภาพการเผาไหม้
ผ้าอ้อมสำเร็จรูปผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง เช่น เยื่อกระดาษ เรซิน และสารดูดซับ เยื่อกระดาษสามารถสกัดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการรีไซเคิลแนวนอน ซึ่งจะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วให้เป็นวัตถุดิบเพื่อผลิตซ้ำผลิตภัณฑ์เดิม ตามแนวทางปฏิบัติ
เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา บริษัท คาโอ คอร์ปอเรชั่น ได้ลงนามข้อตกลงกับเมืองคามิคัตสึ ในจังหวัดโทคุชิมะ ทางตะวันตกของญี่ปุ่น เพื่อเริ่มการทดลองสาธิตภายในสิ้นปีนี้ เพื่อผลิตแหล่งพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลโดยใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปที่เก็บรวบรวมได้ในเมือง
เนื่องจากคาโอได้มีส่วนร่วมในโครงการที่คล้ายกันนี้กับเมืองไซโจในจังหวัดเอฮิเมะที่อยู่ใกล้เคียงมาตั้งแต่ปี 2564 เจ้าหน้าที่ของบริษัทท่านหนึ่งกล่าวว่าข้อดีของโครงการนี้คือสามารถกำจัดผ้าอ้อมสำเร็จรูปได้ ณ สถานที่จริงและลดปริมาณผ้าอ้อมสำเร็จรูปลงเหลือเพียงหนึ่งในยี่สิบของปริมาณเดิม
“เราต้องการสำรวจความเป็นไปได้ทางธุรกิจ แม้ว่าเราจะยังคงเผชิญกับความท้าทายด้านต้นทุน” เจ้าหน้าที่กล่าว
บริษัท ยูนิชาร์ม คอร์ปอเรชั่น ร่วมมือกับเทศบาลสองแห่งในจังหวัดคาโกชิมะ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น เริ่มจำหน่ายผ้าอ้อมสำเร็จรูปที่ทำจากเยื่อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วหลังจากนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการรีไซเคิล
บริษัท ไดโอ เปเปอร์ คอร์ปอเรชั่น ยังได้เข้าร่วมโครงการรีไซเคิลผ้าอ้อมสำเร็จรูปกับหน่วยงานท้องถิ่นสามแห่งในจังหวัดฟุกุโอกะ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นเช่นกัน