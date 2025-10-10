xs
ทาคาอิจิ​ ว่​าที่นายกฯ​ ญี่ปุ่นวิจารณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนของจีน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:


ทาคาอิจิ วัย 64 ปี นักการเมืองสายอนุรักษ์นิยมหัวรุนแรง หรือที่รู้จักกันในฉายา “สายเหยี่ยวจีน”
เกียว​โด​นิวส์​ (10​ ต.ค.)​ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ซานาเอะ ทาคาอิจิ ว่าที่นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น ได้วิพากษ์วิจารณ์ "การปราบปราม" ของจีนในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ระหว่างการชุมนุมเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนของปักกิ่งในภาคเหนือของประเทศ

“ดิฉันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกโกรธที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนยังคงมาตรการปราบปรามในมองโกเลียตอนใต้” ทาคาอิจิ ผู้ได้รับเลือกตั้งใหม่ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตย สืบต่อจากนายกรัฐมนตรีชิเงรุ อิชิบะ กล่าวระหว่างงาน

ทาคาอิจิได้ส่งข้อความนี้ในฐานะหัวหน้ากลุ่มสมาชิกพรรค LDP ที่สนับสนุนชาวมองโกเลียในพื้นที่ เธอยังเรียกร้องให้เกิดความสามัคคีเพื่อ “ปกป้องเสรีภาพ หลักนิติธรรม และสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน”

มองโกเลียใน ซึ่งมีพรมแดนติดกับมองโกเลียและรัสเซีย เป็นที่อยู่อาศัยของชาวมองโกเลียหลายล้านคน แต่กลุ่มสิทธิมนุษยชนระบุว่าพวกเขาตกอยู่ภายใต้นโยบายกดขี่ เช่น การจำกัดการศึกษาภาษามองโกเลีย

ทาคาอิจิ วัย 64 ปี นักการเมืองสายอนุรักษ์นิยมหัวรุนแรง หรือที่รู้จักกันในชื่อ “สายเหยี่ยวจีน” ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีของพรรค LDP เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม เธอมีแนวโน้มที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่นหลังจากการลงมติในรัฐสภาปลายเดือนนี้
