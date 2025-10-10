เกียวโดนิวส์ (10 ต.ค.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ซานาเอะ ทาคาอิจิ ว่าที่นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น ได้วิพากษ์วิจารณ์ "การปราบปราม" ของจีนในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ระหว่างการชุมนุมเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชนของปักกิ่งในภาคเหนือของประเทศ
“ดิฉันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกโกรธที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนยังคงมาตรการปราบปรามในมองโกเลียตอนใต้” ทาคาอิจิ ผู้ได้รับเลือกตั้งใหม่ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตย สืบต่อจากนายกรัฐมนตรีชิเงรุ อิชิบะ กล่าวระหว่างงาน
ทาคาอิจิได้ส่งข้อความนี้ในฐานะหัวหน้ากลุ่มสมาชิกพรรค LDP ที่สนับสนุนชาวมองโกเลียในพื้นที่ เธอยังเรียกร้องให้เกิดความสามัคคีเพื่อ “ปกป้องเสรีภาพ หลักนิติธรรม และสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน”
มองโกเลียใน ซึ่งมีพรมแดนติดกับมองโกเลียและรัสเซีย เป็นที่อยู่อาศัยของชาวมองโกเลียหลายล้านคน แต่กลุ่มสิทธิมนุษยชนระบุว่าพวกเขาตกอยู่ภายใต้นโยบายกดขี่ เช่น การจำกัดการศึกษาภาษามองโกเลีย
ทาคาอิจิ วัย 64 ปี นักการเมืองสายอนุรักษ์นิยมหัวรุนแรง หรือที่รู้จักกันในชื่อ “สายเหยี่ยวจีน” ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีของพรรค LDP เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม เธอมีแนวโน้มที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่นหลังจากการลงมติในรัฐสภาปลายเดือนนี้