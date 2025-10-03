นายกรัฐมนตรีอิชิบะของญี่ปุ่นคว้ารางวัล​ นักการเมืองสวมแว่นตาดูดีที่สุด

เกียวโดนิวส์ (2 ต.ค.) - นายกรัฐมนตรีชิเงรุ อิชิบะของญี่ปุ่น ได้รับรางวัลบุคคลที่มีชื่อเสียงที่ดูดีที่สุดในแว่นตาในสาขาการเมือง เมื่อวันพุธที่ผ่านมา
ผู้นำญี่ปุ่นวัย 68 ปี ซึ่งตัดสินใจลาออกหลังจากดำรงตำแหน่งมาประมาณหนึ่งปีหลังจากความล้มเหลวในการเลือกตั้งทั่วไป ถือเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกในรอบ 29 ปีที่ได้รับเลือกให้เป็นนักการเมืองที่มี "สวมแว่นตาดูดีที่สุด" ต่อจากนายริวทาโร่ ฮาชิโมโตะ
“บางครั้งสิ่งดีๆ ก็เกิดขึ้นในชีวิต” อิชิบะผู้กล่าวถึงรางวัลนี้ว่า “ไม่คาดคิด” กล่าวในพิธีมอบรางวัลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงสินค้าแว่นตาและแว่นตาที่สำคัญในโตเกียว
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเขาเริ่มสวมแว่นตาหลังจากได้รับคำแนะนำให้สวมแว่นตาเพื่อลดทอนภาพลักษณ์ของเขาในช่วงที่เขาลงสมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตยในอดีต
“สิ่งสำคัญคือต้องทำให้ผู้คนเชื่อมั่นในตัวคุณโดยไม่ฝืน” เขากล่าว
บนเว็บไซต์ของรางวัล ผู้มอบรางวัลกล่าวว่าหลายคนในแวดวงการเมืองมองว่าภาพลักษณ์ของอิชิบะที่สวมแว่นตาขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นภาพลักษณ์ประจำตัวของเขา
อิชิบะได้รับแว่นกันแดดเป็นรางวัลเสริม ซึ่งเขาได้ลองสวมเล่นเช่นกัน
ยูสึเกะ นาริตะ นักเศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเยล และฟูมิโนะ คิมูระ นักแสดง ก็ได้รับรางวัลในสาขาเศรษฐกิจและบันเทิงตามลำดับ