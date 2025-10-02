ญี่ปุ่นเข้ม! เพิ่มเกณฑ์เปลี่ยนใบขับขี่ต่างชาติ

เกียวโดนิวส์ (2 ต.ค.) เมื่อวันพุธที่ผ่านมา รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดขึ้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนใบขับขี่สำหรับผู้ขับขี่ต่างชาติ โดยไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ได้พำนักอยู่ในญี่ปุ่นใช้ระบบนี้อีกต่อไป หลังจากเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งที่เกี่ยวข้องกับผู้ขับขี่ต่างชาติ
ขณะนี้ ผู้สมัครต้องยื่นสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของญี่ปุ่น ซึ่งแตกต่างจากระบบเดิมที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวระยะสั้นระบุโรงแรมหรือที่พักอื่นๆ เป็นที่อยู่ของตนได้
จำนวนคำถามในการทดสอบความรู้เพิ่มขึ้น 5 เท่าเป็น 50 ข้อ มีให้บริการใน 20 ภาษา โดยผู้เข้าสอบต้องตอบคำถามให้ถูกต้องอย่างน้อย 90%
การทดสอบทักษะการขับขี่ยังขยายขอบเขตให้ครอบคลุมการประเมินเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ขับขี่ใช้เส้นทางเดินเท้าและทางรถไฟในการทดสอบ
ชาวต่างชาติที่เพิ่งได้รับใบขับขี่ญี่ปุ่นจะไม่สามารถต่ออายุใบขับขี่ได้ หากไม่มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่แล้ว
กฎที่เข้มงวดขึ้นนี้ถูกนำมาใช้เพื่อตอบโต้ที่สมาชิกรัฐสภาวิพากษ์วิจารณ์การทดสอบการเปลี่ยนใบขับขี่แบบเดิมว่า "ง่ายเกินไป"
สำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุว่า จำนวนผู้เปลี่ยนใบขับขี่จากใบขับขี่ต่างประเทศเป็นใบขับขี่ญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยตัวเลขเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เป็น 68,623 รายในปีที่แล้ว
ในบรรดาชาวต่างชาติที่เปลี่ยนใบขับขี่ ชาวเวียดนามเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมากที่สุดที่ 16,681 ราย รองลงมาคือชาวจีนและเกาหลีใต้ สำนักงานฯ ระบุ
อุบัติเหตุจราจรที่ผู้ขับขี่ต่างชาติถูกจัดสัดส่วนความผิดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ มีจำนวนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 7,286 รายในปีที่แล้ว คิดเป็น 2.7 % ของอุบัติเหตุทั้งหมด