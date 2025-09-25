ญี่ปุ่นทำลายสถิติส่งรถพยาบาลรับผู้ป่วยจากอากาศร้อน ฮีทสโตรก พุ่งกว่า 99,000 ราย สูงสุดนับตั้งแต่ปีที่แล้ว อุณหภูมิเฉลี่ยมิ.ย.-ส.ค. พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ผู้สูงอายุเกินครึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง
โตเกียว (25 ก.ย.) - รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่า ญี่ปุ่นสร้างสถิติใหม่ขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉินเนื่องจากความร้อนในช่วงฤดูร้อนปีนี้ ซึ่งแซงหน้าสถิติของปีที่แล้ว ท่ามกลางคลื่นความร้อนที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และฤดูฝนที่สิ้นสุดลงเร็วกว่าปกติ
สำนักงานจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติ ระบุในข้อมูลเบื้องต้นว่า มีผู้ป่วย 99,573 คนทั่วญี่ปุ่นถูกนำส่งโรงพยาบาลเนื่องจากอาการป่วยที่เกี่ยวข้องกับความร้อนระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ ซึ่งสูงกว่าจำนวนผู้ป่วย 97,578 รายที่บันทึกไว้ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนปีที่แล้ว
ในปี พ.ศ. 2568 มีผู้เสียชีวิต 116 ราย ขณะที่ 2,201 รายมีอาการรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนานกว่าสามสัปดาห์ และ 34,063 รายมีอาการปานกลางที่ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลาสั้นกว่า ผู้ป่วยมากกว่าครึ่งหนึ่งมีอายุ 65 ปีขึ้นไป
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่า อุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมสูงกว่าปกติ 2.36 องศาเซลเซียส ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกข้อมูลในปี พ.ศ. 2441 ขณะที่ฤดูฝนในบางพื้นที่สิ้นสุดลงในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ซึ่งเร็วที่สุดนับตั้งแต่ พ.ศ. 2494