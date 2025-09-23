เมนูปลาไหล 99% ทั่วโลก​ มาจากชนิดใกล้สูญพันธุ์

ช็อก! เมนูปลาไหลกว่า 99% ทั่วโลกมาจากชนิดใกล้สูญพันธุ์ ทีมวิจัยญี่ปุ่น-ไต้หวันเผยผลศึกษาชี้ชัด ปลาไหลอเมริกัน ญี่ปุ่น และยุโรปเสี่ยงสูญพันธุ์หนัก เตือนการค้าไร้การควบคุมกระทบระบบนิเวศ
โตเกียว - ผลการศึกษาร่วมกันเมื่อเร็วๆ นี้โดยทีมวิจัยญี่ปุ่นและไต้หวัน แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์ปลาไหลที่จำหน่ายใน 11 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลกกว่า 99% มาจากสัตว์สามชนิดที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ซึ่งตอกย้ำถึงความไม่แน่นอนของการค้าปลาไหลทั่วโลก
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยชูโอในโตเกียวและมหาวิทยาลัยแห่งชาติไต้หวันในไทเปใช้บาร์โค้ดดีเอ็นเอ พบว่าปลาไหลเกือบทั้งหมดที่บริโภคทั่วโลกเป็นปลาไหลอเมริกัน ปลาไหลญี่ปุ่น และปลาไหลยุโรป ซึ่งสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ระบุว่าปลาไหลเหล่านี้อยู่ในข่ายใกล้สูญพันธุ์หรือใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง
เนื่องจากการค้าปลาไหลทั่วโลกมีความไม่แน่นอน ทำให้การติดตามการกระจายตัวที่แท้จริงทำได้ยาก ทีมงานจึงได้ระบุพันธุกรรมของผลิตภัณฑ์ปลาไหลแปรรูปและปลาไหลมีชีวิตจำนวน 282 ชนิดที่ซื้อระหว่างปี พ.ศ. 2566 ถึง พ.ศ. 2568 ใน 26 เมืองทั่วเอเชีย ยุโรป อเมริกาเหนือ และโอเชียเนีย
พวกเขาพบว่าปลาไหลอเมริกันเป็นชนิดพันธุ์ที่พบมากที่สุดจาก 154 ตัวอย่าง รองลงมาคือปลาไหลญี่ปุ่น 120 ตัวอย่าง และปลาไหลยุโรป 4 ตัวอย่าง นอกจากนี้ยังมีปลาไหลครีบสั้นอินโดนีเซีย 1 ตัวอย่าง ในขณะที่ไม่สามารถระบุได้ 3 ตัวอย่าง
จากผลการวิจัยเหล่านี้ และข้อมูลอื่นๆ เช่น ปริมาณการผลิตและสถิติการค้า ทีมงานประเมินว่าปลาไหลอเมริกันคิดเป็น 75.3 % ของการกระจายตัวทั่วโลก ปลาไหลญี่ปุ่น 18.0 % และปลาไหลยุโรป 6.7 %
การบริโภคกระจุกตัวอยู่ในเอเชียตะวันออกอย่างมาก โดยอุปทานภายในประเทศในจีนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 60 %ของการกระจายทั่วโลกตั้งแต่ปี 2563 ถึง 2565 ส่วนญี่ปุ่นตามมาเป็นอันดับสองที่ประมาณ 19 % แต่มีอุปทานปลาไหลต่อปีต่อหัวสูงที่สุด
ในเดือนมิถุนายน สหภาพยุโรปได้เสนอให้จำกัดการส่งออกปลาไหลทุกชนิดภายใต้อนุสัญญาวอชิงตัน ซึ่งเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ควบคุมการค้าสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ โดยเตือนว่าการสูญพันธุ์อาจเกิดขึ้นได้หากไม่มีกฎระเบียบ
เคนโซ ไคฟุ ศาสตราจารย์ด้านนิเวศวิทยาการอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยชูโอ ผู้เข้าร่วมการศึกษา กล่าวว่า การไม่ทราบปริมาณทรัพยากรและการบริโภคที่แท้จริงเป็นประเด็นสำคัญ
ไคฟุกล่าวว่า "สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันและความสัมพันธ์ระหว่าง (สิ่งที่อยู่บนโต๊ะอาหาร) กับโลก"