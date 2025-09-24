หัวใจที่ไม่ปล่อยให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

ปรัชญาการทำงานแบบ “เจแปนเวย์” ผ่านมุมมองของผู้บริหารชาวไทย ซึ่งผ่านประสบการณ์ทำงานกับชาวญี่ปุ่นมานานกว่า 10 ปี โดย ดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร บริษัทอิเดมิตสึ อพอลโล (ประเทศไทย) จำกัด
ตอนที่ 22
คำว่า 人間尊重 (Ningen Sonchō) หมายถึง “การเคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์” และสำหรับ Sazo Idemitsu ผู้ก่อตั้งบริษัท Idemitsu Kosan ปรัชญานี้ไม่ใช่แค่คำสวยหรู แต่มันคือ “หัวใจ” ที่เขายึดมั่นในวันที่บริษัทแทบไม่มีอะไรเหลือ
วันที่ไม่มีน้ำมัน...แต่ยังมีพนักงาน หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐอเมริกา
บริษัทน้ำมันทุกแห่งถูกสั่งห้ามผลิตและนำเข้าน้ำมัน ธุรกิจถูกตัดขาดรายได้แทบทั้งหมด ในขณะนั้น Idemitsu มีพนักงานที่ยังติดค้างอยู่ต่างประเทศกว่า 800 คน เมื่อกลับประเทศมา ก็ไม่มีงานให้ทำ
แต่ Sazo ตัดสินใจไม่ปลดใครออกแม้แต่คนเดียว เขายังจ่ายเงินเดือนต่อเนื่อง โดยบอกว่า
“พนักงานก็คือคนในครอบครัว”
บริษัทไม่มีรายได้…ก็ยังหาทางจ่าย เพื่อให้บริษัทอยู่รอดและจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน Idemitsu เริ่มขายทุกอย่างที่ไม่ใช่น้ำมัน ตั้งแต่วิทยุ โชยุ น้ำส้มสายชู ไปจนถึงไข่ไก่ เมื่อรายได้ยังไม่เพียงพอ
Sazo ขายทรัพย์สินบางส่วนของตนเอง และกู้เงินจากธนาคาร เพื่อจ่ายให้พนักงานได้มีชีวิตต่อ โดยไม่ขอให้ใครต้อง “ยอมเสียศักดิ์ศรี”
วันหนึ่ง กองทัพสหรัฐฯ สั่งให้ Idemitsu ทำความสะอาดแท็งก์น้ำมันเก่า เพื่อเก็บน้ำมันที่เหลือออกมาใช้
แม้จะรู้ว่างานนี้เต็มไปด้วยอันตราย—ทั้งแก๊สระเบิดและสารพิษ พนักงานทุกคนกลับยอมเข้าไปทำโดยไม่ลังเล พวกเขาถอดเสื้อผ้า เหลือเพียงกางเกง
เข้าไปในแท็งก์ ตักน้ำมันด้วยถังเล็ก ๆ ทีละถัง ในเวลา 1 ปีครึ่ง พวกเขาเก็บน้ำมันได้กว่า 20,000 กิโลลิตร
และนั่นเองคือสิ่งที่ทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรยอมให้บริษัทกลับมาดำเนินธุรกิจน้ำมันได้อีกครั้ง
ในญี่ปุ่น บริษัทส่วนใหญ่มักมีสหภาพแรงงานไว้ต่อรองกับผู้บริหาร แต่ Idemitsu ไม่เคยต้องมีเลย
เพราะพนักงานและผู้บริหาร “เชื่อใจ” และ “เคารพกันอย่างแท้จริง”ไม่ใช่จากสัญญา แต่จากหัวใจ
ความเคารพที่แท้…ไม่เกิดจากคำพูด แต่เกิดจากการยืนเคียงข้างกันในวันที่ยากที่สุด ปรัชญา Ningen Sonchō คือรากที่ทำให้บริษัท Idemitsu ไม่ใช่แค่รอดจากสงคราม แต่เติบโตอย่างมั่นคงยาวนานกว่าร้อยปี
เพราะเมื่อองค์กรปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยเกียรติ มนุษย์ก็จะตอบแทนองค์กรนั้นด้วยหัวใจ เมื่อมนุษย์ได้รับความเคารพ เขาจะทุ่มเทได้มากกว่าที่ใครคาดคิด ในวันที่บริษัทไม่มีรายได้
สิ่งที่ทำให้ Idemitsu Kosan รอดมาได้ไม่ใช่เงินทุนมหาศาล แต่คือ “หัวใจ” ของผู้ก่อตั้งที่เคารพในตัวพนักงานทุกคน ซึ่งสุดท้ายก็ทำให้บริษัทกลับมายืนหยัดได้อย่างแข็งแกร่งอีกครั้ง
“หัวใจของธุรกิจที่ยั่งยืน ไม่ใช่กำไรที่สูงสุด
แต่คือการดูแลกันและกัน แม้ในวันที่ไม่มีอะไรจะให้”
