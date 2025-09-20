JR สี่แห่งรวมระบบจองออนไลน์ชินคันเซ็นทั่วประเทศ

จองชินคันเซ็นง่ายขึ้น! 4 บริษัท JR ผนึกกำลังรวมระบบจองออนไลน์เป็นหนึ่งเดียว เริ่มปี 2569 จองตั๋วข้ามภูมิภาคได้ราบรื่น ไม่ต้องสร้างหลายบัญชี เพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้โดยสารทั่วประเทศ
โตเกียว - ผู้ให้บริการรถไฟชินคันเซ็น 4 รายในญี่ปุ่นประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า พวกเขาจะผสานรวมระบบจองออนไลน์ของตนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องสร้างบัญชีและรายละเอียดการเข้าสู่ระบบแยกต่างหากสำหรับระบบจองออนไลน์ของบริษัทรถไฟญี่ปุ่นทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ Central Japan Railway Co., East Japan Railway Co., West Japan Railway Co. และ Kyushu Railway Co. อีกต่อไป และสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้จากหน้าจอเดียว
ระบบจองแบบบูรณาการสำหรับ JR Central และ JR West จะเปิดตัวภายในปีงบประมาณ 2569 เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนปีหน้า ขณะที่บริการของ JR East และ JR Kyushu จะถูกรวมเข้าด้วยกันตามลำดับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2570 เป็นต้นไป
ตัวอย่างเช่น ในปัจจุบัน การจัดการเดินทางจากเซนไดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นไปยังนาโกย่าในภาคกลางของประเทศ จำเป็นต้องจองการเดินทางสองเที่ยวแยกกัน คือเที่ยวแรกจากเซนไดไปโตเกียว และเที่ยวที่สองจากโตเกียวไปนาโกย่า บนแพลตฟอร์มที่แยกจากกัน
หลังจากการเปลี่ยนแปลงนี้ ผู้ใช้จะสามารถจองการเดินทางทั้งสองเที่ยวได้จากหน้าจอเข้าสู่ระบบเดียวกัน หากได้สร้างบัญชีกับบริการอย่างน้อยหนึ่งบริการไว้ล่วงหน้า
การผสานรวมบริการทั้งสี่นี้จะทำให้เครือข่าย JR ครอบคลุมทั่วประเทศ
ผู้ให้บริการหวังว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะช่วยเพิ่มการใช้งานบริการออนไลน์ เนื่องจากปัจจุบันการจองดังกล่าวคิดเป็นประมาณ 50 ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ของการจองทั้งหมด
"บริษัท JR กำลังร่วมมือกันเพื่อพัฒนาบริการจากมุมมองของลูกค้า" เจ้าหน้าที่ของ JR West กล่าวในการแถลงข่าวที่โตเกียว